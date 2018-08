Weißen See: Zeugen mussten Mann beim Ertrinken zusehen

Berlin. Nach dem Tod eines Mannes im Berliner Weißen See am Mittwochabend sind tragische Details bekannt geworden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, wollten andere Badegäste dem ertrinkenden Schwimmer helfen. Da dieser jedoch panisch um sich geschlagen habe, sei keine Hilfe möglich gewesen. Die Zeugen mussten dem Unglück demnach am Ende tatenlos zusehen. Alarmierte Rettungstaucher hätten den Mann nur noch tot aus dem Wasser bergen können, so der Sprecher.

Mittlerweile ist auch die Identität des Opfers geklärt: Es handelt sich um einen 26-jährigen Touristen aus Südkorea. Nach Polizeiangaben war er um etwa 18.30 Uhr in die Mitte des Sees geschwommen, als er plötzlich um Hilfe schrie. Warum der Mann in Not geriet, ist weiterhin unklar. Möglicherweise werde die Leiche obduziert, sagte der Polizeisprecher.

( dpa )