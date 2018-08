Das denken Badegäste über die Berliner Freibäder

Die Schwimmbäder in Berlin stoßen diesen Sommer an ihre Grenzen. Das denken die Besucher im Sommerbad Neukölln.

Lange Warteschlangen vorm Schwimmbad

Einen Sommer lang will Hazel Demelker (30, Lehrerin) aus Amsterdam Berlin erkunden. Wenn es ihr in ihrer Neuköllner Wohnung zu stickig wird, fährt sie am liebsten an den Tonsee in Brandenburg – oder ins Freibad. „Ins Wasser gehe ich aber nur kurz, um mich zu erfrischen. Zum Schwimmen ist es im Becken ja meistens viel zu voll“, sagt sie. Deshalb weicht sie oft auf die Wiese aus und liest dort ein Buch im Schatten. „Nur schade, dass man hier so lange anstehen muss“, sagt Freund Tom Molenaar (27). Deshalb seien längere Öffnungszeiten sinnvoll.

Sommerintensivkurs für Tochter Hermine

Silvia Wolf mit Tochter Hermine

Foto: Marion Hunger

Silvia Wolf (34, Studentin) aus Alt-Treptow und Tochter Hermine (4) erfrischen sich bei den sommerlichen Temperaturen am liebsten im Planschbecken des heimischen Gartens oder im Freibad. „Bisher war Hermine etwas wasserscheu, aber diesen Sommer bekomme ich sie kaum noch aus dem Wasser“, sagt Silvia Wolf. Damit es bald auch ohne Schwimmflügel klappt, geht es nun drei Wochen lang fünf Tage die Woche zum Sommerintensivkursus im Sommerbad Neukölln.

Mehr Platz zum Planschen für Kinder

An überfüllte Schwimmbäder hat sich Anne Krautter (40, Lehrerin) aus Neukölln nach 20 Jahren in Berlin schon gewöhnt. „Meine Kinder lieben das Columbiabad. Das ist multikulti, typisch Berlin“, sagt sie. Von den Bäderbetrieben würde sie sich wünschen, dass es besonders für die Kleinen mehr Platz zum Planschen gibt. „Als Ausweichmöglichkeit eignet sich auch sehr gut der Orankesee in Hohenschönhausen – wir waren erst gestern dort schwimmen“, sagt Anne Krautter.

"Der Eintritt ist ziemlich teuer"

Nach ihrer Rückkehr von der Ostsee nutzt Elzbieta Ece (42) aus Neukölln ihren Urlaub, um Sohn Aslan ins Freibad zu begleiten. „Weil wir keinen Berlinpass haben, ist der Eintritt für uns leider ziemlich teuer“, sagt die Verwaltungsangestellte. Außerdem stört sie, dass einige Leute sich nicht duschen und mit Kleidung ins Wasser gehen. „Das ist ziemlich unhygienisch, deshalb sollte strenger danach kontrolliert werden“, sagt sie. Den siebenjährigen Aslan beschäftigt etwas anderes viel mehr: die lange Schlange vor der Wasserrutsche.

Toiletten öfter säubern

Julia B. aus Neukölln besucht am liebsten die Sommerbäder in Kreuzberg und Neukölln. „Bei schönem Wetter ist es leider meist mittags schon rappelvoll, deshalb mache ich manchmal eine Pause und komme wieder, wenn es wieder entspannter ist“, sagt die Studentin. Verbesserungswürdig findet sie in den Bädern vor allem die Sauberkeit der Toiletten. „Da könnte man einfach mal ein bisschen öfter durchwischen“, sagt sie. Für das Sommerbad Neukölln würde sie sich außerdem neben der großen eine mittlere Rutsche wünschen. Dann sei auch das Gedrängel nicht mehr so groß.

Längere Öffnungszeiten

An schönen Sommertagen schiebt Alexander Berhane (30) aus Neukölln gern seine elf Monate alte Tochter im Kinderwagen zum nächstgelegenen Freibad. Der selbstständige Dolmetscher schafft es aber meist erst nach Feierabend – vor dem Columbiabad hat sich bis dahin meist schon eine lange Schlange gebildet. „Das letzte Mal musste ich eine Stunde lang anstehen“, sagt er. Neben längeren Öffnungszeiten wünscht er sich in den Bädern größere Kinderbecken.

Günstiges Gruppenticket

Mauritius Weiß (18) aus Niedersachsen muss im Sommerbad Neukölln lange anstehen, bis er vom Zehnmeterbrett springen kann. „Bei uns in der Heimat geht das alles etwas entspannter zu“, sagt der Schüler, der mit Bruder Aurel (16) seinen Patenonkel in Berlin besucht. Positiv aufgefallen sind ihm dagegen die Eintrittspreise der Berliner Bäderbetriebe. „Zu dritt mussten wir für die Badespaß-Karte nur 9 Euro Eintritt zahlen, das ist wirklich günstig“, sagt er.

