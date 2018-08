Knast-Blogger aus der JVA Tegel: „Ich bin wieder da“

Berlin. Der Häftling der JVA Tegel, der vor einigen Wochen per Videoblog vom Leben hinter Gittern berichtete, ist wieder auf Sendung. Am Dienstagvormittag stellte der Mann ein neues Video ins Internet, das er mit „Ich bin wieder da“ ankündigte. Der Erfolg war offenbar durchschlagend. Schon nach kurzer Zeit hatten mehr als 50.000 Menschen den Beitrag aus der Zelle gesehen, zahlreiche Kommentatoren bejubelten das Video und seinen Urheber.

Wie schon bei seinen ersten Videos Anfang Juli berichtete der Blogger auch diesmal über das Leben in der JVA, schilderte blumig, was ihm daran gefällt (wenig bis gar nichts), und vor allem, was ihm missfällt (sehr viel). Die Anstaltleitung kam dem freien TV-Produzenten allerdings schnell auf die Schliche, als erste Maßnahme sei der Mann in eine andere Teilanstalt verlegt worden, sagte Justizsprecher Sebastian Brux am Mittwoch.

Der Sprecher von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) geht allerdings davon aus, dass in nächster Zeit noch mit weiteren Beiträgen des Insassen zu rechnen ist. Wie die Verantwortlichen in der JVA feststellten, werden die Videos vorproduziert und dann von Freunden des Gefangenen draußen freigeschaltet. Betrieben wird der Videoblog bei Youtube und Facebook.

Anstalt attestiert großes Bedürfnis nach Anerkennung

Schon nach den ersten Beiträgen wurde das Treiben des Insassen mit ernsthaften Konsequenzen geahndet. Bereits vor einem Monat wurde der Häftling, dessen Identität die Justizverwaltung geheim hält, verlegt. Damals wie jetzt sollte und soll das vor allem dazu dienen, seine sozialen Kontakte und logistischen Verbindungen zu kappen und damit die Voraussetzungen für die Produktion und das Versenden der Videos zu unterbinden.

Hinzu kamen längere Einschlusszeiten, der Ausschluss von Freizeitaktivitäten und der Fernsehentzug. Derartige Maßnahmen werden von Häftlingen, deren Dasein ohnehin nicht gerade abwechslungsreich ist, als durchaus schmerzhaft empfunden. Nach der neuesten Sendung am Dienstag sei der Mann von einem relativ neuen Gebäude auf dem JVA-Gelände in einen bei den Insassen wenig beliebten Altbau verlegt worden, sagte Brux. „Die Inhaftierten sollen durchaus spüren, dass bei solchen Aktionen Konsequenzen drohen“, erklärte der Sprecher. Bei dem umtriebigen Videoproduzenten haben jedoch alle Maßnahmen bislang nichts gebracht. Alles, was er für seine Tätigkeit braucht, ist ein Handy. Und die sind allen Verboten und Kontrollen zum Trotz in jeder Haftanstalt zu bekommen.

„Das Bedürfnis dieses Insassen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit ist offenbar grenzenlos“, sagte Brux. Doch der Preis dafür kann hoch sein. Bislang erhält der Gefangene, der noch einige Jahre vor sich hat, noch keine Vollzugslockerungen. Mit seinen Videoaktivitäten steigert er die Chancen auf kleine Freiheiten und Privilegien keineswegs. Bei weiteren Vergehen dieser Art ist Brux zufolge nicht auszuschließen, dass der Häftling seine Strafe vollständig absitzen muss, ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung.

