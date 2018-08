Wenn Spürnasen im Trümmerfeld wühlen

Eine Bewegung mit der Hand und Schäferhund Rex weiß, was zu tun ist. Er läuft los, rein in den Tunnel. Dunkelheit und Enge scheinen ihm nichts auszumachen, im Gegenteil. Kaum ist er draußen, folgt das nächste Kommando, und der dreijährige Rüde liegt auf dem Boden, auf die nächsten Instruktionen wartend. Rex macht Rettungshundesport auf dem Gelände nahe dem Flughafen Tegel bei der Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf, die dem „Verein für Deutsche Schäferhunde“ angehört. Wie viele andere Hunde lernt er in Trümmern, im Wald und auf einer freien Fläche einer Spur nachzugehen und so nach Menschen zu suchen – nur die Lawinensuche kann in Berlin nicht geübt werden.

„Das nennen wir Nasentraining“, sagt Yvonne Steinborn-Bartsch, erste Vorsitzende des Vereins. Das ist ein Teil der Fährtensuche, ein weiterer ist der Gehorsam. „Das ist die Begleithundeprüfung, also ein Hundeführerschein, der die Voraussetzung für alle weiteren Prüfungen ist“, sagt Steinborn-Bartsch und erklärt, dass es auch zu gefährlichen Situationen kommen könne, unabhängig vom Hundesport. „Der Hund muss hören“, sagt die Expertin.

Yvonne Steinborn-Bartsch übt mit den Welpen Guro und Guandi

Foto: Susanne Kollmann

Rex hört und zwar auf jedes Wort. Sein Besitzer Bodo Tiedemann schaut aus der Ferne zu, mit seinen 84 Jahren überlässt er das Training Birgit Grow. „Er muss gefordert werden, sonst ist er nicht ausgelastet“, weiß Tiedemann. Seit dem elften Lebensjahr sind Schäferhunde an seiner Seite, ohne die gutmütigen und lernfähigen Familienhunde kann er sich ein Leben nicht vorstellen, sagt er. Es bereitet ihm sichtlich Freude zu sehen, wie schnell Rex dazulernt.

Bodo Tiedemann ist einer von 30 Mitgliedern im Verein, die mit ihren Hunden entweder Agility oder Rettungshundesport betreiben. Und obwohl die Tiere bestens ausgebildet werden, für Einsätze in Trümmern werden sie nicht gerufen. „Wir machen hier Sport“, stellt die Fachfrau klar. Der Hund mag für den Ernstfall ausgebildet sein, der Halter ist es aber nicht. Yvonne Steinborn-Bartsch spricht aus Erfahrung, denn sie bildet die Hunde der Feuerwehr und des Bundesrettungsverbandes aus – in erster Linie, um entlaufene demente Menschen zu finden. Der Hund wird so trainiert, dass er die Spur aufnimmt und nach Auffinden der Person so lange laut bellt, bis der Halter bei ihm ist.

Besitzer müssen viel Zeit und Geduld aufbringen

Doch bis ein Hund so weit ist, ist es ein mitunter langer Weg. „Es kommt natürlich auf den Hund selbst an, aber bis er ein Kommando richtig beherrscht, sind durchschnittlich 64 Wiederholungen nötig. Und zwar exakt ausgeführte“, erklärt Steinborn-Bartsch. Die erste Herausforderung sei es, dass der Hund nicht an der Leine ziehe. Leckerchen helfen dabei, etwas beizubringen. Die müssten allerdings zwischen 0,5 bis 2 Sekunden nach dem ausgeführten Kommando gegeben werden, damit der Hund den Zusammenhang versteht. Bei dem einen sind mehr Leckerchen nötig als bei dem anderen. Dick sind die Hunde auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Gelände mit vielen Eichen dennoch nicht. Die Leckerchen werden kurzerhand von der Tagesration abgezogen. Ein Ball als Belohnung wäre im Fall des Trainings eher von Nachteil, sagt die Trainerin, da der Hund dann zu aufgedreht wäre, nur dem Ball hinterherjage und keine Kommandos mehr befolge.

Yvonne Steinborn-Bartsch bildet seit 1980 Hunde aus, nimmt selbst mit einigen ihrer sechs Deutschen Schäferhunde an Turnieren teil. Mit Boo hat sie viel erreicht, war mehrfach bei sportlichen Wettkämpfen Landessieger in Berlin-Brandenburg, Bundessiegerin 2017, zweite der Rettungshund-Weltmeisterschaft 2017, und aktuell sind beide Vizebundessieger im Bereich der Trümmersuche.

Auch mit ängstlichen Hunden kann man Sport machen

Die Hundeliebhaberin trainiert die Vierbeiner nicht nur, sie züchtet den Deutschen Schäferhund seit 2002 auch. Und nach dem Motto: Früh übt sich, ist sie mit den vierzehn Wochen alten Welpen Guro und Guandi bereits auf dem nachgestellten Trümmerfeld auf dem Vereinsgelände unterwegs. Bauschutt, Gitter, Reifen, Holzplatten und Folie – für Menschen wie für Hunde ein eher unangenehmer, wackeliger Untergrund. Doch die schwarzen Fellknäule scheint das nicht zu stören. Munter rennen sie umher.

„Es muss nicht unbedingt dieser Sport sein, die Hauptsache ist, dass ein intensiver Kontakt zwischen Mensch und Hund besteht“, sagt Steinborn-Bartsch. Zeit sei das Schlüsselwort. Deshalb frage sie auch nach dem Wurf die potenziell neuen Besitzer, was sie mit dem Hund machen wollen. „Man muss sich schon mit dem Hund beschäftigen“, sagt sie.

Der Verein bietet ein breites Angebot für alle Hunderassen an. Welpen etwas beizubringen, sei laut Yvonne Steinborn-Bartsch einfacher, aber auch mit ängstlichen Hunden könne man arbeiten. „Es dauert dann nur länger.“

Wer mit seinem Hund beim Training teilnehmen möchte, meldet sich bei Yvonne Steinborn-Bartsch unter 0177-5131370 oder per Mail: steinbornbartsch.yvonne@yahoo.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.og-berlin-reinickendorf.de