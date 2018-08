Auf Parkbank gefundener Mann starb an Verbrühungen

Ein Gedicht und eine Kerze stehen auf einer Parkbank am Fürstenplatz. Sie erinnern an einen 63-Jährigen, der hier verletzt gefunden wurde, jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb

Der 63-Jährige hatte am Donnerstag leblos auf einer Parkbank am Fürstenplatz in Westend gelegen. Sein Tod wirft Fragen auf.

Berlin. Der Fall des leblos auf einer Parkbank gefundenen Mannes wirft weiter Fragen auf. Die Obduktion habe ergeben, dass der 63-Jährige an Verbrühungen in Kombination mit seinem schlechten Gesundheitszustand gestorben sei, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Unklar bleibe aber, wie es dazu kommen konnte. Die Mordkommission schließe ein Tötungsdelikt noch nicht aus.

Der 63-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag verletzt und leblos auf einer Parkbank am Fürstenplatz in Westend gelegen. Eine Passantin alarmierte den Notarzt. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Mann wohnte laut Polizei in der Nähe und war vielen Menschen im Kiez bekannt.

Mehr zum Thema:

Sterbender Mann auf Parkbank: Doch kein Tötungsdelikt?

Frau entdeckt Toten auf Parkbank in Westend

( dpa )