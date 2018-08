Streit unter Bekannten endet mit Küchenmesser-Angriff

Mittenwalde. Ein Streit zwischen zwei Bekannten in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) hat zu einem blutigen Messerangriff geführt. Ein 28 Jahre alter Mann attackierte am späten Dienstagabend einen 36-Jährigen mit zwei Küchenmessern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei seien beide verletzt worden. Das Opfer sei stationär im Krankenhaus aufgenommen, der Angreifer in einer Klinik ambulant behandelt worden. Die Polizei nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst unklar.

( dpa )