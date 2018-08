Vermisster Rentner tot nahe Landstraße aufgefunden

Vetschau. Ein seit Tagen vermisster Rentner ist an einer Landstraße bei Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) tot gefunden worden. Die Leiche des 74-Jährigen lag am Mittwochmorgen an einem Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Der Vermisste hatte sich noch am Samstagabend in einer Gaststätte in einem Vetschauer Ortsteil aufgehalten und war spätabends nicht mehr nach Hause gekommen. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Nach Polizeiangaben gibt es derzeit keine Hinweise, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam.

( dpa )