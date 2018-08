Obdachlose angezündet: Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Berlin. Rund anderthalb Wochen nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Berlin-Schöneweide haben Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen nach intensiven Ermittlungen in Köpenick festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei mit. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Am Abend des 22. Juli hatte ein Mann nach Angaben von Zeugen die beiden schlafenden Obdachlosen mit Benzin übergossen und angezündet. Die Opfer hatten auf dem Bahnhofsvorplatz gelagert. Der Täter entkam, Zeugen löschten den Brand. Zuletzt werteten Ermittler Aufnahmen aus Überwachungskameras aus.

Update:

Die Zielfahnder unseres #LKA konnten den 47-jährigen Verdächtigen gestern nach intensiven Ermittlungen in #Köpenick festnehmen.

Der bereits am 26.07. vom AG Tiergarten erlassene Haftbefehl wurde ihm heute verkündet. https://t.co/XSGfZ8s10i

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 1, 2018

Gegen den ermittelten Tatverdächtigen wurde bereits am 26.07.2018 durch das Amtsgericht Tiergarten ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Da sich der Mann nach der Tat versteckt hielt, wurde die Zielfahndung des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Intensive Ermittlungen führten schließlich dazu, dass der Mann am Dienstag im Ortsteil Köpenick von LKA-Beamten festgenommen werden konnte.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich bisher keine Anhalte für eine obdachlosenfeindliches Motiv ergeben. Der Haftbefehl wurde dem 47-Jährigen am Mittwoch verkündet.

In Berlin-Schöneweide sind zwei Obdachlose bei einer Brandstiftung lebensgefährlich verletzt worden. Nun wurde Haftbefehl gegen einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Die Obdachlosen sollen mit einer leicht entzündlichen Flüssigkeit übergossen worden sein. Foto: Morris Pudwell

Brandspuren sind nach dem Angriff auf die beiden Männer am Cajamarcaplatz am S-Bahnhof Schöneweide noch am Tag danach zu sehen. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die beiden Obdachlosen erlitten schwerste Brandverletzungen. Foto: Britta Pedersen / dpa

Passanten haben zwei Kerzen aufgestellt. Am Abend fand eine Mahnwache statt. Foto: Britta Pedersen / dpa



Der Tatort am Bahnhof am Morgen nach der Brandattacke. Foto: Britta Pedersen / dpa

Absperrband und zwei Kerzen zum Gedenken an die Opfer. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer der Mahnwache stehen mit Plakaten am Cajamarca-Platz am S-Bahnhof Schöneweide. Foto: Jens Kalaene / dpa



Eines der beiden Opfer steht vor der Entlassung aus der Klinik. Der 62-Jährige sei gesundheitlich so weit wiederhergestellt, dass er das Krankenhaus in den nächsten Tagen mit einer Streetworkerin verlassen könne, sagte eine Sprecherin des Unfallkrankenhauses (UKB) in Berlin-Marzahn am Mittwoch. Der Mann werde sich dann in eine organisierte Unterkunft begeben.

Nach wie vor kritisch ist hingegen der Zustand des zweiten Opfers. Der 47-Jährige liegt weiterhin in einem Schutzkoma und wird intensivmedizinisch betreut, wie die Sprecherin sagte. Ihm stünden auch noch mehrere Operationen im Zentrum für Schwerbrandverletzte der Klinik bevor, bei denen er sukzessive Hauttransplantate erhalte. Mehrere solcher OPs hat er den Angaben zufolge bereits hinter sich. mehr als ein Drittel seiner Haut soll verbrannt sein.

