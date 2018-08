Asphalt auf A100 aufgewölbt: Polizei warnt Motorradfahrer

Am Mittwoch ist es auf der Stadtautobahn zu Straßenschäden aufgrund der Hitze gekommen. Biker sollen besonders achtsam sein.

Berlin. Auf der Berliner Stadtautobahn hat sich wegen der aktuellen Hitzewelle am Dreieck Funkturm der Asphalt aufgewölbt.

Die Polizei rief deshalb am Mittwoch auf Twitter Motorradfahrer zu besonderer Vorsicht beim Fahrstreifenwechsel auf. Diese sei insbesondere auch dann geboten, wenn es regne und Fahrrinnen sich deshalb mit Wasser füllten. Eine Polizeisprecherin teilte gegenüber der Berliner Morgenpost mit, dass Kollegen die Gefahrenstelle bereits abgesichert hätten.

Am Mittwoch sollte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 31 und 36 Grad in Berlin und Brandenburg warm werden. Mit 36,3 Grad war der Dienstag in der Hauptstadt der bislang heißeste Tag des Jahres.

Liebe Biker,

Die #Hitzewelle wölbt den Asphalt auf.



❗️Bitte auf der #BAB100, AD #Funkturm beim Fahrstreifenwechsel #8geben❗️

Besonders wenn es irgendwann doch mal regnen sollte 🌧️



^tsm pic.twitter.com/CUP92M6JaP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 1, 2018

Mehr zum Thema:

A100 kurz gesperrt: Blow-ups auf der Berliner Stadtautobahn

Die Affenhitze macht Berlin völlig wahnsinnig

Rekordhitze in Berlin - Kein Hitzefrei für Bauarbeiter

( BM )