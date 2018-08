Bildung Start in die Beitragsfreiheit: Woidke geht in Kita

Seddiner See. Zum Start des beitragsfreien Kitajahres will sich Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) heute selbst einen Eindruck vor Ort machen. Gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) werde er eine Kita in der Gemeinde Seddiner See besuchen, teilte die Staatskanzlei mit. Am 1. August startet die Beitragsfreiheit für das jeweils letzte Kita-Jahr vor der Einschulung. Davon werden nach Angaben des Ministerium rund 24 000 Kinder profitieren. Die Kosten werden vom Land übernommen - im ersten kompletten Jahr 2019 sollen das etwa 44 Millionen Euro sein. Mittelfristig soll die Kita nach dem Willen der rot-roten Koalition als Bildungseinrichtung grundsätzlich beitragsfrei werden.

( dpa )