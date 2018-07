Jeder dritte Flug in Schönefeld und Tegel ist verspätet

Im Sommer steigt die Unpünktlichkeit an den Airports deutlich an. Doch an anderen Flughäfen ist es noch viel schlimmer.

Berlin. Der hochsommerliche Reiseverkehr ist am Dienstag am Flughafen Tegel einigermaßen normal verlaufen. In dieser Jahreszeit kann aber auch der Normalbetrieb für viele Passagiere eine Nervenprobe bedeuten. Denn mit der Sommerhitze steigt die Unpünktlichkeit an den Flughäfen. Starten oder landen im Winter und Frühjahr rund 80 Prozent der Maschinen in Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF) pünktlich, verkehren an turbulenten Sommertagen nur zwei von drei Fliegern zu den im Flugplan angegebenen Zeiten.

Zugleich sind in den Sommerferien 30 Prozent mehr Passagiere unterwegs als sonst. In Tegel drängen sich an einzelnen Tagen mehr als 70.000 an- und abfliegende Menschen, in Schönefeld 40.000.

Punktlichkeitsquote höher als an anderen Flughäfen

Mit dem wachsenden Verkehr ist die Pünktlichkeitsquote an den beiden Berliner Flughäfen in den Sommermonaten auf 65 Prozent abgesackt. Als Quote für die erste Jahreshälfte gibt die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg für den TXL 77 Prozent und für den SXF 74 Prozent an. Aus Sicht des Flughafenchefs Engelbert Lütke Daldrup sind diese Zahlen jedoch positiv zu bewerten. Vor Medienvertretern in der Skylounge von Tegel zeigte er eine Grafik, wonach der City-Airport und Schönefeld in diesem Jahr zu den pünktlichsten Flughäfen im internationalen Vergleich zählen.

In Frankfurt/M., München und Düsseldorf, aber auch in London-Heathrow, London-Gatwick, Amsterdam und Barcelona sind in diesem Sommer zum Teil nur die Hälfte der Jets pünktlich unterwegs. Seit Tegel die Turbulenzen aus der Zeit rund um die Air-Berlin-Pleite im vergangenen Sommer überwunden hat, liegen beide Berliner Airports nach Daten der britischen Analysefirma OAG im Vorderfeld. „Trotz zweier in die Jahre gekommener Infrastrukturen sind wir besser als die anderen“, sagte Lütke Daldrup.

Totalausfall am Flughafen München

Tatsächlich steckt der europäische Luftverkehr in Schwierigkeiten. Sichtbarster Ausdruck war der durch eine Sicherheitspanne ausgelöste Totalausfall des Flughafens München am Wochenende. Tausende Passagiere strandeten, die Flugpläne zahlreicher Airlines gerieten gehörig durcheinander. „Die aktuelle Situation mit zunehmenden Verspätungen und Flugausfällen sowie langen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen entspricht nicht dem Qualitätsversprechen und auch nicht dem eigenen Anspruch der Luftverkehrsbranche“, räumt selbst der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ein.

Die europäische Flugsicherung Eurocontrol hat festgestellt, dass in diesem Jahr die Maschinen deutlich unpünktlicher waren als in den Vorjahren. Dafür gibt es mehrere Gründe: Streiks bei Airlines und Boden-Dienstleistern, Gewitter, Schwierigkeiten von Eurowings und Laudamotion, die übernommenen früheren Air-Berlin-Flüge abzuwickeln, Kapazitätsengpässe im europäischen Luftraum, zu langsame Sicherheitskontrollen in Deutschland und eingeschränkte Flugzeiten an vielen Airports.

Bundesverfassungsgericht weist Nachtflugklage ab

Eurocontrol warnte kürzlich, die Probleme würden sich mit wachsendem Luftverkehr in den nächsten Jahren massiv zuspitzen. In Berlin liegen die Verspätungen zur Hälfte darin begründet, dass Jets zu spät ankommen. Ein Drittel gehe auf Flugsicherheitseinschränkungen und fehlende Streckenkapazitäten zurück. Fast keine Rolle spielten Ausfälle von Anlagen an den Airports.

Anwohner und Gemeinden am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld sind derweil mit Beschwerden gegen die Nachtflugregelung gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm drei Einsprüche gegen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts mit einer am Dienstag veröffentlichen Entscheidung nicht an.

