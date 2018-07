Mann tot in Pflegeeinrichtung entdeckt

Berlin. In einem Seniorenpflegeheim in Berlin-Neukölln ist ein 77-Jähriger tot entdeckt worden. Es gebe Anhaltspunkte, dass der Rentner getötet wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Bewohner der Einrichtung in der Sonnenallee war am Morgen gegen 4.00 Uhr von einer Mitarbeiterin in einem Zimmer gefunden worden. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, welche Verletzungen der Mann erlitt und woran er starb. Der Leichnam sollte obduziert werden. Eine Sprecherin machte auch keine Angaben, ob ein Mitbewohner als Tatverdächtiger in Frage komme. "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang", hieß es. Die 5. Mordkommission hat den Fall übernommen.

( dpa )