A100 kurz gesperrt: Blow-ups auf der Berliner Stadtautobahn

Aufgrund der hohen Hitze ist es auf der Stadtautobahn nahe des Funkturms am Dienstag zu Straßenschäden gekommen. Die A100 war gesperrt.

Berlin. Die anhaltende Hitze hat massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die Stadtautobahn A 100 ist am frühen Dienstagmittag in Höhe des Funkturms in Richtung Wedding aufgrund von Straßenschäden gesperrt worden.

Das gab die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gegen 11.30 Uhr über Twitter bekannt. Ein Sprecher der VIZ bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost, dass der Grund für die Sperrung Asphaltschäden, sogenannte Blow-ups seien. Dabei handelt es sich laut ADAC um plötzlich auftretende Aufwölbungen oder Aufbrüche der Fahrbahndecke, die sich durch anhaltende Hitze aufheizt. Gerade bei Temperaturen ab 30 Grad ist die Gefahr der Blow-ups groß. Insbesondere ältere aus Beton bestehende Autobahnabschnitte können von solchen Straßenschäden betroffen sein.

Gegen 12.20 Uhr wurde die Sperrung der Stadtautobahn wieder aufgehoben. Eine Straßenbaufirma war laut Sprecher vor Ort, um die Straße zu kühlen. Auf der Autobahn war es kurzzeitig zu Staus gekommen.

Welche weiteren Folgen die Hitze haben wird, bleibt abzuwarten. Der heutige Dienstag soll immerhin der heißeste Tag des Jahres in Berlin sein.

( jhe )