Berlin. Um an Topfpflanzen zu kommen, hat ein junger Mann in Berlin-Neukölln die Scheibe eines Supermarktes eingeschlagen. Die Polizei erwischte den 24-Jährigen nach eigenen Angaben am frühen Dienstagmorgen auf frischer Tat. Demnach hatte der Mann gegen 3.00 Uhr eine Scheibe des Geschäfts in der Pannierstraße eingeworfen und eine kleine Palette mit Pflanzen gestohlen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )