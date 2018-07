Ein Mann schaut auf eine Baustelle an der Heidestraße.

Verkehr Verbindungsstraße in Moabit wieder befahrbar

Berlin. Eine wegen einer Fahrbahnabsenkung geschlossene Verbindungsstraße in Berlin-Moabit ist seit dem frühen Dienstagmorgen wieder für den Verkehr frei. Die Schäden an der Heidestraße wurden behoben, wie ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte. Auch die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe fuhren auf dem Abschnitt demnach wieder regulär. Auf der Heidestraße zwischen den Kreuzungen zur Sellerstraße und Minna-Cauer-Straße hatte sich am Montagabend die Fahrbahn abgesenkt. Der Grund dafür war zunächst unklar.

( dpa )