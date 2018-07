Berliner gut auf Hitzewelle vorbereitet

Sonnenschirme stehen auf einem Balkon eines Wohnhauses in Tempelhof.

Berlin. Bis zu 38 Grad - so heiß kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Berlin werden, dazu weiter viel Sonnenschein und nur schwacher Wind. Gesundheitlich sehen Krankenhäuser und Feuerwehr die Berliner jedoch gut vorbereitet auf die Hundstage. "Viele Leute haben sich darauf eingestellt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Menschen vermieden etwa anstrengende Aktivitäten unter sengender Sonne oder blieben vorsorglich zu Hause, wenn sie krank und schwach seien. Hitzebedingte Auffälligkeiten gebe es bislang nicht, hieß es auch aus den Rettungsstellen großer Berliner Kliniken.

