Ein junger Mann aus Bangladesch wendet sich an das Berliner Sozialgericht, will eine Bafög-Erhöhung. Doch die wird abgelehnt, aber wie!

Bafög Mann aus Bangladesch will Bafög-Erhöhung - ohne Erfolg

Berlin. Das Bafög aufbessern, indem man das Sofa in einer Mini-Wohnung von 28 Quadratmetern untervermietet? Diesen Vorschlag hat ein Richter des Berliner Sozialgerichts jetzt einem jungen Asylbewerber aus Bangladesch gemacht, der sich gerade in der Ausbildung befindet.

Dessen Anwalt veröffentlichte auf Facebook einen Auszug aus dem Gerichts­beschluss, der nun in sozialen Netzwerken für einige Aufregung sorgt. Zwar räumte der Richter dort ein, ein Zimmer von „28,25 m2 mag zwar nicht besonders groß sein“, es sei aber „keinesfalls unüblich“ auf so engem Raum zu mehreren Personen zu wohnen. „Eine Untervermietung eines Schlafplatzes (...) erscheint hier möglich und wirtschaftlich interessant.“

Das Berliner Sozialgericht hatte vorher die Aufstockung des Bafög des Bangalen in einem zweiseitigen Beschluss verweigert. Mit der Untervermietung der kleinen Wohnung in Schöneberg könne der junge Mann ja die Mietkosten von 325,11 Euro reduzieren.

Wohl, um den Vorschlag plausibler zu machen, führte der Richter weiter aus: „So werden, wie sich kürzlich verschiedenen Zeitungsberichten entnehmen ließ, sogar Schlafplätze in einem Zelt auf einem Küchenbalkon in einer Studenten-WG für 260 Euro im Monat inseriert sowie ein Schlafplatz auf der Couch in zentralen Lagen von Berlin tageweise (!) für 39 Euro angeboten.“

Beim Berliner Sozialgericht wehrt man sich nun, sagt, der Facebook-Post würde die Sache verzerrt wiedergeben.

„Entgegen der in den Medien teilweise zu findenden Darstellung hat der zuständige Richter in dem genannten Beschluss den Antragsteller auch nicht aufgefordert, seinen Balkon mit Zelt oder einen Schlafplatz auf der Couch unterzuvermieten.“ Nach Angaben des Sozialgerichtes gehe es bei dem Verfahren allein um die Frage, ob der Antragsteller von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. Dies hat das Sozialgericht mit der Begründung bejaht, da sich der Antragsteller in einer Ausbildung befindet, die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – sprich Bafög – gefördert wird.

Der Auszug, den man in den sozialen Medien fände, gehöre in die Kategorie „nicht tragende Entscheidungsgründe, die Richter hin und wieder an die Begründung ranhängen“. Bei der Entscheidung des Gerichts hätten diese Balkon- oder Zelt-Überlegungen keine Rolle gespielt.

Er habe lediglich eine Duldung

Der Antragsteller aus Bangladesch habe lediglich eine Duldung, sei „vollziehbar ausreisepflichtig“. Als Asylbewerber bezog er zuletzt Leistungen in Höhe von 744,02 Euro vom Bezirksamt. Ohne Kenntnis der Behörden hatte der junge Mann eine schulische Ausbildung begonnen und Bafög-Leistungen beantragt – und auch erhalten. Rückwirkend seit September 2017 erhält er nun 504 Euro im Monat, das Bezirksamt strich ihm die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Dagegen hatte der Mann einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, der abgelehnt wurde.

„Wir haben gegen den Beschluss in einem Eilverfahren Beschwerde beim Landessozialgericht Potsdam eingelegt“, sagt nun sein Rechtsanwalt Jan Becker. Nach Angaben des Rechtsanwaltes ist die schulische Ausbildung für seinen Mandanten die einzige Möglichkeit, sich Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu erarbeiten. Der Asylantrag des Mannes wurde der Härtefallkommission vorgelegt und ist noch nicht entschieden. Wird sein Asylantrag abgelehnt, dann ist es fraglich, ob er die Ausbildung überhaupt noch beenden kann oder ob er zur Ausreise verpflichtet ist.

„Wenn er jetzt seine Ausbildung abbricht, dann würde er wieder knapp 750 Euro nach dem AsylbLG im Monat erhalten“, erklärt Becker. „Dann aber würde er ohne Berufsausbildung sein.“