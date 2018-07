Fahrbahn droht abzusinken: Heidestraße in Moabit erneut gesperrt

Am Montagabend drohte die Fahrbahn an der Heidestraße abzusinken. Am Morgen wurde sie erst freigegeben, dann wieder gesperrt.

Berlin. Die Heidestraße in Berlin-Moabit musste am Dienstagmorgen zwischen den Kreuzungen zur Sellerstraße und Minna-Cauer-Straße erneut voll gesperrt werden, nachdem sie erst kurz zuvor wieder für den Verkehr freigegeben worden war. Grund ist, dass die Fahrbahn erneut droht abzusinken.

Die #Heidestraße (#B96) in #Moabit musste gerade abermals in beiden Richtungen zw. Sellerstraße & Minna-Cauer-Straße voll #gesperrt werden. Die Fahrbahn droht hier abzusenken. Die Ausfahrt Heidestraße aus dem #Tiergartentunnel Ri. Wedding ist auch #gesperrt! Ausfahrt Hbf nutzen! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) July 31, 2018

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Aus dem Tiergartentunnel ist die Ausfahrt Heidestraße in Richtung Wedding gesperrt! Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) empfiehlt, die Ausfahrt Hauptbahnhof zu nutzen.

Am frühen Morgen hatte es noch geheißen, dass die Schäden behoben seien, wie ein VIZ-Sprecher mitteilte.

Einige Straßen wurden gesperrt

Foto: Thomas Peise

Auch die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe fuhren am Dienstag zunächst wieder regulär, mussten aber nun erneut unterbrochen werden. Die Linie 142 wir umgeleitet.

142: wegen einer Fahrbahnabsenkung in der Heidestraße ist die Linie zwischen Fennbrücke und Hauptbahnhof unterbrochen. Die Fahrzeuge werden über Perleberger Str., Lehrter Str. und Invalidenstr. bzw entgegengesetzt umgeleitet. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) July 31, 2018

An der Heidestraße hatte sich zwischen der Seller- und Minna-Cauer-Straße am Montagabend plötzlich die Fahrbahn gesenkt und drohte wegzubrechen.

Der Grund dafür war zunächst unklar. Ein Statiker sagte, dass die an einer Baustelle befindlichen Messpunkte nicht mehr übereinstimmen, was zur Einsturzgefahr führen könne. An der Heidestraße werden derzeit Wohnhäuser gebaut.

An der Baustelle muss es ein Problem gegeben haben

Foto: Thomas Peise

Wie die Polizei über Twitter mitteilte, wurde die Heidestraße bis zur Invalidenstraße in beiden Richtungen sowie die Ausfahrt aus dem Tiergartentunnel bereits am Abend zeitweise gesperrt. Auch zwischen der Fennbrücke und dem Hauptbahnhof war kein Durchkommen.

#Moabit: Vollsperrung der Heidestrasse zwischen Invalidenstrasse un Fennbrücke, hier droht die Fahrbahn einzustürzen pic.twitter.com/Zw9UIbTdQM — Polizeireporter-BM (@PolReporter) July 30, 2018

Abgesackt: Kanalstraße in Neukölln wird gesperrt

Auch in Neukölln ist eine Fahrbahn weggesackt. Die Kanalstraße wird deshalb wegen Reparaturarbeiten am Dienstag ab 14 Uhr in Höhe der Stubenrauchstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Von der Absenkung betroffen ist ein Bereich von etwa 3 x 2 Metern und 1,5 Meter Tiefe. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist bisher unbekannt. Die Ursache der Fahrbahnversackung ist bisher noch nicht geklärt.

