Lichtenberg buhlt um Harley Davidson

Berlin. Erneuter Vorstoß im Werben um das geplante Werk des US-Motorradbauers Harley Davidson: Wegen drohender Strafzölle und Sanktionen sucht das Unternehmen einen Standort außerhalb der USA.

Erst vor zwei Wochen hatte die Ansiedlungsagentur Berlin Partner einen Brief an Harley-Davidson-Vorstand Paul Jones geschrieben. Jetzt legt der erste Berliner Bezirk nach: Die Lichtenberger Wirtschaftsstadträtin Birgit Monteiro will die neue Motorrad-Fabrik in den Lichtenberger Ortsteil Hohenschönhausen holen.

„Wir haben unseren Vorstoß mit der Industrie- und Handelskammer abgestimmt und halten insbesondere landeseigene Flächen in der Pablo-Picasso-Straße für geeignet“, sagte Monteiro der Berliner Morgenpost. Die Flächen, die Monteiro Harley Davidson anbieten will, seien erst kürzlich hergerichtet worden.

Lichtenberg die beste Wahl als Standort

Die SPD-Politikerin hatte das E-Mail-Schreiben an die US-Firma am vergangenen Freitag aufgesetzt. In drei Absätzen schilderte Monteiro darin, warum sie meint, dass Lichtenberg die beste Wahl als Standort für das neue Harley-Davidson-Werk sei.

Zwei Dinge habe ihr Bezirk dem Unternehmen zu bieten, schrieb Monteiro. Zunächst habe ihr Bezirk noch freie Gewerbeflächen, auf denen relativ schnell große Hallen für die Motorradproduktion gebaut werden könnten. Und zweitens passe der Bezirk bestens zum freiheitsliebenden Markenbild der Firma: In der DDR hatte das Ministerium für Staatssicherheit im Ortsteil Hohenschönhausen seinen Hauptsitz.

„Es waren die Menschen aus unserem Bezirk, die Anfang der 90er-Jahre die Stasi-Zentrale stürmten, nur wenige Monate, nachdem die Berliner Mauer gefallen war“, so Monteiro in der Mail. Und weiter: „Wir haben die Freiheit 1989 und 1990 erreicht und jetzt wollen wir das motorisierte Symbol für Freiheit produzieren, die Harley Davidson.“

Ansiedlung des Motorradbauers ein wichtiges Zeichen

Geeignetes Personal gebe es in ihrem Bezirk auch. Zudem wäre die Ansiedlung des Motorradbauers ein wichtiges Zeichen für den Bezirk. „Wir haben Herzblut und Träume. Ich möchte nicht, dass wir beim Thema Hohenschönhausen immer nur über Defizite und Probleme reden“, sagte Monteiro. Fast ein Fünftel der Lichtenberger ist auf Hartz IV angewiesen.

Es ist nicht der erste Berliner Versuch, Harley Davidson von der Stadt zu begeistern. Erst vor zwei Wochen hatte der Chef der Ansiedlungsagentur Berlin Partner einen Brief an das Unternehmen geschrieben. „Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass in dem Brief Lichtenberg im Blick war“, erklärte nun Monteiro. Berlin Partner sieht das naturgemäß anders. „Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Berlin haben wir die ganze Stadt im Blick – auch Lichtenberg.

Wenn sich Harley Davidson für Berlin entscheidet, würde die Wahl des Standortes ohnehin eine stadtweite Frage sein“, sagte ein Sprecher. Eine Reaktion aus den USA auf die Schreiben aus Berlin hat es aber bislang noch nicht gegeben.

