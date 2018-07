Notfälle 86-Jähriger wohl in Werbellinsee ertrunken

Joachimsthal. Ein Rentner ist wohl im Werbellinsee im Landkreis Barnim ertrunken. An einer Badestelle zogen Ersthelfer den 86-Jährigen am Sonntag aus dem Wasser, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren. Die Kriminalpolizei geht von einem tödlichen Badeunfall aus. Fremdeinwirkung habe es nicht gegeben, hieß es nach ersten Ermittlungen.

( dpa )