Erzgebirge Aue leiht Stürmer Pronitschew von Hertha BSC aus

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, wird Maximilian Pronitschew bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen. Der 20 Jahre alte Stürmer soll die Offensivabteilung verstärken.

"Maximilian ist ein Typ Angreifer, dessen Stärken im Torabschluss liegen und von einer hohen Effektivität geprägt sind. Wir wollen ihn jetzt schnell an unsere Mannschaft heranführen und integrieren, damit er unserem Verein schon bald weiterhelfen kann", sagte Aues Trainer Daniel Meyer.

In der vergangenen Saison kam Pronitschew in der Regionalliga-Mannschaft von Hertha BSC zum Einsatz. Dabei gelangen ihm in 19 Spielen 15 Tore.

( dpa )