SportScheck Run Berlin: Alle Infos zu Strecke, Anfahrt, Anmeldung

Der SportScheck Run Berlin startet und endet in Steglitz (Symbolbild)

Im August rennen Laufbegeisterte in Steglitz 10,5 und 21,1 Kilometer beim SportScheck Run. Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Berlin. Einmal quer durch Steglitz führt der SportScheck Run Berlin. Alles, was Sie zu Anmeldung, Strecke und Anfahrt wissen müssen:

Wann und wo startet der SportScheck Run Berlin?

Am Sonntag, den 26. August, starten die Teilnehmer des SportScheck Run Berlin an der SportScheck-Filiale in Steglitz. Der Lauf beginnt morgens um 9 Uhr, die Teilnehmer können zwischen einer Strecke von 10,5 und 21,1 Kilometern wählen. Der Kinderlauf DAK Bambini Run startet bereits um 8.15 Uhr.

Wo verläuft die Strecke des SportScheck Run Berlin?

Der SportScheck Lauf startet auf der Schloßstraße und führt über die Grunewaldstraße und die Königin-Luise-Straße vorbei am Botanischen Garten. Dann verläuft die Strecke über die Pacelliallee, die Rheinbabenallee, die Breite Straße, die Mecklenburgische Straße, die Aßmannshauser Straße, über den Südwestkorso auf die Wiesbadener Straße und schließlich über den Friedrich-Wilhelm-Platz und die Bundesallee zurück zur SportScheck-Filiale auf der Schloßstraße.

Eine Streckenübersicht finden Sie auf der Webseite der Veranstalter.

Wie hoch sind die Anmeldegebühren für den City-Lauf in Berlin?

Bis zum 19. August können sich Laufbegeisterte für den SportScheck Run Berlin anmelden. Für den 10,5 km Run zahlen Erwachsene 23 Euro, Jugendliche (ab 1999 und jünger) 13 Euro. Die Anmeldung zum 21,1 km Lauf kostet für Erwachsene 33 Euro, für Jugendliche 15 Euro. Die Gebühr für den DAK Bambini Run beträgt 3 Euro.

Zusätzlich zur Anmeldegebühr wird eine Leihgebühr für den Zeitmessungs-Chip von 6 Euro fällig.

Nachmeldungen sind am 24. und 25. August bei noch offenen Startplätzen in der SportScheck-Filiale in der Schloßstraße zwischen 10 und 19.30 Uhr möglich. Die Kosten erhöhen sich für Erwachsene beim 10,5 km Run auf 33 Euro, beim 21,1km Run auf 36 Euro.

Wie komme ich am besten zur SportScheck-Filiale in Steglitz?

Die SportScheck-Filiale in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz erreichen Sie am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Schloßstraße und dem S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz ist der Treffpunkt des SportScheck Run Berlin fußläufig erreichbar.

SportScheck Berlin-Steglitz, Schloßstraße 20/ Ahornstraße

( BM )