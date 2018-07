Keine neuen Hinweise nach Brandanschlag auf Obdachlose

Brandspuren sind am S-Bahnhof Schöneweide an einem abgesperrten Tatort zu sehen.

Berlin. Rund eine Woche nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Berlin hat die Polizei keine neuen Hinweise zur Tat. Zu dem Fall gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am vergangenen Mittwoch war einer der beiden Betroffenen im Krankenhaus vernommen worden. Über Ergebnisse der Befragung hatte die Polizei nichts mitgeteilt.

Am vergangenen Sonntag hatte ein Mann nach Angaben von Zeugen zwei schlafende Obdachlose mit Benzin übergossen und angezündet. Ein 47-Jähriger erlitt lebensgefährliche Brandwunden und wurde im Berliner Unfallkrankenhaus in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Ein 62-jähriger Mann wurde durch das Feuer schwer verletzt.

( dpa )