Die Woche startet heiß in Berlin, eine Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht. Erst am Mittwochnachmittag könnte es kräftig schauern.

Hitze in Berlin Wetterdienst: Am Dienstag wieder bis zu 37 Grad in Berlin

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen nach einer kleinen Abkühlung am Wochenende am Montag wieder schwitzen. Die Temperaturen können in der Region auf bis zu 36 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite mitteilte. Der Tiefstwert liegt tagsüber demnach bei 30 Grad. Morgendliche Schleierwolken sollten im Tagesverlauf allmählich auflockern. In der Nacht zu Dienstag ist nach Angaben des Wetterdienstes bei nahezu wolkenlosem Himmel mit einer Abkühlung auf Werte zwischen 16 und 21 Grad zu rechnen.

Noch heißer wird's am Dienstag: Laut DWD steigen die Temperaturen dann sogar auf 33 bis 37 Grad, im Westen gebe es dann in der Nacht nur eine geringe Schauer- und Gewitterneigung bei Temperaturen zwischen 22 und 18 Grad.

Der Mittwoch startet sonnig, im Tagesverlauf wird es dann aber bewölkter. Laut DWD kann es ab Mittwochnachmittag zu lokalen Schauern mit Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen. Vereinzelt bestehe Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen bei 32 und 36 Grad. In der Nacht zu Donnerstag kommt es dann zu kräftigen Schauern und Gewittern, die Unwettergefahr nimmt im Verlauf der Nacht aber ab. Es kühlt sich auf 21 bis 17 Grad ab.

Trotz der Schauer soll es auch im weiteren Wochenverlauf warm bleiben. Am Donnerstag werden vom Wetterdienst immer noch 27 bis 30 Grad erwartet.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Mehr zum Thema:

So kommen Sie am schnellsten zum Badesee

Ab ins Wasser! Das sind die besten Badeseen in Berlin

Ein Berliner Sommer wie ein endloser heißer Tag

Berlin ist im Hitze-Modus - Das müssen Sie beachten

Waldbrandgefahr sinkt vorerst - Tierische Retter im Einsatz

( dpa/BM )