Finderlohn: Berliner Firma bietet 1000 Euro für Büro

Berlin. Mathis Büchi ist auf der Pirsch. Im Berliner Großstadtdschungel sucht der Gründer des Start-ups Taxfix seit vier Monaten neue Büroräume für sein Unternehmen. 600 bis 1000 Quadratmeter sollte die Fläche groß sein und in Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain oder Kreuzberg liegen. Weil die Suche bislang erfolglos blieb, hat der 32 Jahre alte Unternehmer einen Köder ausgelegt: Taxfix bietet 1000 Euro für den Tipp, der zum unterschriebenen Mietvertrag führt. „Office Hunt“ heißt die Aktion, die seit ein paar Tagen auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter läuft. „Uns haben bereits eine Handvoll Hinweise erreicht“, so Büchi.

Er reagiert mit der Aktion auf den angespannten Berliner Immobilienmarkt. Im zurückliegenden Quartal hatte der Immobiliendienstleister CBRE eine stadtweite Leerstandsquote von nur 2,7 Prozent ermittelt. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) ist die Lage sogar noch dramatischer: „Auf dem Berliner Büroimmobilienmarkt verzeichnen wir eine historisch niedrige Leerstandsquote von rund zwei Prozent“, sagt der Geschäftsführer der IHK Berlin, Jan Eder. Die Notlage habe sowohl Folgen für die Ansiedlung neuer Unternehmen als auch für Umzüge bestehender Firmen. „Innerhalb des S-Bahn-Rings ist der Markt leergefegt“, sagt Eder.

Die Heimat von Taxfix ist derzeit noch Prenzlauer Berg. In dem 300 Quadratmeter großen Büro nahe des Mauerparks finden 30 Mitarbeiter Platz. Doch Taxfix will wachsen. Ende des Jahres sollen bei der Firma, die ihr Geld mit digitalen Steuererklärungen verdient, 60 Mitarbeiter beschäftigt sein. Denn die Idee von Mathis Büchi und seinem Geschäftspartner Lino Teuteberg ist gefragt: Taxfix verspricht seinen Nutzern, mithilfe einer App die Steuererklärung innerhalb von nur 22 Minuten zu erledigen. Das Versprechen zündet: Bislang ist das Programm mehr als hunderttausendmal heruntergeladen worden. Derzeit reicht das Unternehmen bei den Finanzämtern bis zu 900 Steuererklärungen täglich ein. Büchi will deshalb neue Programmierer und auch Steuerexperten einstellen, das Unternehmen weiterentwickeln. Dass das Büro in der Nähe des jetzigen Standorts bleibt, ist für Büchi auch ein wichtiger Faktor beim Werben um neuen Mitarbeiter.

Deswegen hatte sich der gebürtige Schweizer auch zunächst in der Umgebung umgeschaut. Doch eine Fläche in der Kulturbrauerei fiel durch, weil einige Stockwerke tiefer ein Club immer nachmittags die Lautsprecher zum Soundcheck aufdrehte. Ein weiteres Angebot an der Friedrichstraße war für Büchis Start-up schlicht zu teuer. Jetzt soll der Aufruf in den sozialen Netzwerken die Wende bringen. Büchi hofft, dass er bereits im Oktober mit seinem Team in den neuen Büroräumen arbeiten kann. „Taxfix geht einen ungewöhnlichen Weg, der aber zeigt, wie angespannt die Situation ist“, sagt der Sprecher des Bundesverbands Deutscher Start-ups, Paul Wolter. Die Gründer treffe die Lage am Berliner Immobilienmarkt besonders hart. Die Firmen wachsen in der Regel sehr schnell. Viele Unternehmen müssten innerhalb weniger Jahre mehrfach umziehen, erklärt Wolter. Einige Jungunternehmen seien unterdessen bereits dazu übergegangen gleich größere Büroflächen anzumieten. Freie Flächen würden dann auf Zeit untervermietet. Die Stadt müsse dennoch das Problem der fehlenden Gewerbeflächen in der Innenstadt angehen. „Fehlender Büroraum ist ein echter Wachstumshemmer für das Berliner Start-up-Ökosystem und geht auf Kosten der Steuereinnahmen und der Anzahl der Arbeitsplätze in Berlin“, mahnt Wolter.

Konkurrenz durch die öffentliche Hand

In den begehrten Lagen haben die Start-ups in den vergangenen Jahren aber auch neue Konkurrenz bekommen. Vor allem Anbieter von Coworking-Büros drängten zuletzt in den Markt. Aber auch das Land tritt verstärkt als Büromieter auf. „Der Berliner Senat steigt, wie zuletzt im Fall von Hypoport, systematisch in den Erwerb von Büroimmobilien ein. Dadurch wird die angespannte Lage für Unternehmen weiter verschärft“, kritisiert IHK-Geschäftsführer Jan Eder. Im Fall der Hypoport AG hatte das Land sein Vorkaufsrecht genutzt. Aus dem Gebäude an der Klosterstraße 71 in Mitte soll die börsennotierte Aktiengesellschaft bis Ende 2019 ausziehen.

Mathis Büchi hat sich jetzt auch an Berlin Partner gewandt. Die Ansiedlungsagentur des Landes hilft auch Berliner Bestandsunternehmen bei der Suche nach Büroflächen. 2017 hatte Berlin Partner 215 Firmen geholfen, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es nach Angaben eines Sprechers 113 Unternehmen. Die Art und Weise der Immobiliensuche habe sich zuletzt verändert. „Die Möglichkeiten sind vielfältiger geworden und werden auch reichlich genutzt“, so der Sprecher.

Auch Taxfix-Gründer Büchi hat bereits eine weitere Idee, sollte die Aktion über Facebook und Twitter nicht zum Erfolg führen. Derzeit lässt Büchi Flyer drucken. Mit den Werbezetteln will der Unternehmer dann erneut für Aufmerksamkeit bei seiner Suche nach einem neuen Büro für sein Start-up sorgen.