Berliner Kältezentrale arbeitet bei Hitze auf Hochtouren

Wasser zur Kühlung fällt in einem Raum der Kältezentrale von Vattenfall in ein Becken.

Berlin. Das heiße Sommerwetter macht auch der Kältezentrale in Berlin-Mitte zu schaffen. Das Werk liefert kühles Wasser für 12 000 Büros, Shoppingcenter und öffentliche Einrichtungen rund um den Potsdamer Platz - und die klimatisieren ihre Räumlichkeiten derzeit besonders stark. "Bei Temperaturen von über 30 Grad haben unsere 15 Kühlmaschinen natürlich besonders zu tun", erklärte Obermonteur Gunnar Schmidt. So pumpe das von Vattenfall betriebene Werk zu Höchstzeiten über 5000 Kubikmeter Wasser pro Stunde an seine Kunden. Das sei mehr als fünfmal so viel wie in kühleren Monaten. "Dieser heiße Juli dürfte ein neuer Rekordmonat für uns werden", sagte Schmidt. So liefere die Kältezentrale derzeit die Leistung von rund 600 000 Kühlschränken.

( dpa )