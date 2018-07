Antje Kapek: "Wir brauchen ein Bündnis mit den Privaten"

Antje Kapek (41) steht seit Oktober 2012 an der Spitze der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus – zunächst gemeinsam mit Ramona Pop, seit 2016 mit Silke Gebel. Kapek verteidigt die rot-rot-grüne Koalition, übt aber auch Kritik, insbesondere an der Baupolitik.

Frau Kapek, in diesen Tagen genießen Tausende Berliner ihren Urlaub, gleichzeitig haben sie ein schlechtes Gewissen, weil sich auf ihrem Schreibtisch noch viele unerledigte Aufgaben stapeln. Wie geht es Ihnen da mit der rot-rot-grünen Koalition?

Antje Kapek: Die Koalition hat richtig viel geschafft in den letzten Monaten. Daher irritiert es mich schon, dass permanent schlecht über den Zustand der Koalition geschrieben wird und wie ihre Erfolge kaputtgeredet werden. Wir haben uns sehr große Reformen vorgenommen, da ist doch klar, dass zunächst große Strukturveränderungen angeschoben werden müssen. Denn Berlin hat viel zu lange Stillstand erlebt. Richtig ist natürlich auch, dass es eine lange Liste mit Aufgaben gibt, die noch offen sind.

Zum Beispiel?

Eine der größten Herausforderungen, für die wir noch Lösungsschritte gehen müssen, ist das Thema Verwaltungsmodernisierung und Personalentwicklung. Es ärgert mich, dass uns noch im Frühjahr zur Senatsklausur am 30. Juni ein Eckpunktepapier zugesagt wurde. Statt des großen, notwendigen Wurfes wurde nur ein Punkt präsentiert. Hier muss mehr kommen. Damit wir in diesen Bereichen Erfolge erzielen können, muss der Senat bis Ende des Jahres das überfällige Personalentwicklungskonzept präsentieren.

Das ist Aufgabe des Finanzsenators?

Die Konzeption ja. Aber die Umsetzung muss durch alle Senatsverwaltungen erfolgen. Ein Konzept heißt eben nicht, nur an einzelnen Stellschrauben zu drehen, im Gegenteil. Dazu gehören Dienstrecht und Laufbahnrecht, Ausbildung und Ausschreibung, Personalgewinnung und Bezahlung – nicht nur die Beamtenbesoldung als solche. Das ist Teil des noch größeren Komplexes Verwaltungsmodernisierung. Ein Thema, das mir dabei besonders am Herzen liegt, ist die große Ungerechtigkeit bei der Bezahlung zwischen Mitarbeitenden des Landes und der Bezirke. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf um Mitarbeiter, denn auf Landesebene wird besser bezahlt.

Der Finanzsenator verweist auf die Rechtslage und sagt, daran könne man nichts ändern...

Von heute auf morgen vielleicht nicht. Aber ich muss mir doch Gedanken machen, wie ich diese Situation wenigstens mittelfristig ändere. Unsere Strategie muss sein: Das Land Berlin – vom Bezirk bis zum Senat – ist der tollste Arbeitgeber der Hauptstadt, nur so bekommen wir auch neue Leute. Man darf nicht vergessen: Die Konkurrenz ist groß.

Und diese Gedanken fehlen Ihnen?

Mein Eindruck ist, dass wir seit vielen Jahren nur flickschustern und herumdoktern und es bislang an einem Gesamtkonzept und einer Entwicklungsperspektive fehlt.

Sie sagten, Sie seien es leid, dass die Erfolge der Koalition kleingeredet werden. Aber die Senatsklausur Ende Juni hat so gut wie keine Ergebnisse gebracht. Der Koalitionsausschuss ein paar Tage später auch nicht. Was wird denn da kleingeredet? Das ist klein.

Der Koalitionsausschuss ist kein Beschlussgremium. Dort werden intern die großen Linien und das weitere gemeinsame Vorgehen besprochen. Bei der Senatsklausur hätte ich mir in der Tat mehr Ergebnisse gewünscht, das sollte künftig besser werden. Auf der Klausur wurde lange über Verwaltungsmodernisierung gesprochen, aber kein klares

Signal gesendet, dass der Senat den Bericht der von Heinrich Alt geleiteten Kommission auch umsetzen will. Dabei ist vollkommen hinten runtergefallen, dass wir uns bereits in den Koalitionsverhandlungen Gedanken gemacht haben, wie Verwaltungsmodernisierung für Berlin geht. Also: Nicht so viel reden, sondern einfach den Koalitionsvertrag umsetzen.

Teilen Sie Klaus Lederers heftige Kritik am Bericht der Alt-Kommission?

Nur zu kritisieren, bringt uns auch nicht weiter. Jeder Senator ist auch Leiter einer Verwaltung und hat die Möglichkeit, in seiner eigenen Verwaltung voranzugehen und positive Modellprojekte anzuschieben. Das erwarte ich vom Senat und den Bezirken: einfach machen, was nötig ist.

Alle reden von Verwaltungsmodernisierung. Welche konkreten Vorschläge machen Sie?

Der wichtigste Punkt ist eine Überarbeitung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes. Welche Ebene der Verwaltung ist für welche Aufgabe zuständig? Das muss klar und eindeutig geregelt sein. Heute gibt es ein ewiges Schwarze-Peter-Spiel zwischen Senat und Bezirken. Wenn etwas nicht funktioniert oder zu lange dauert, ist immer die andere Seite Schuld. Das zieht nicht nur Verwaltungsverfahren künstlich in die Länge. Dabei entsteht auch ein Verantwortungs-Pingpong, das im Zweifelsfall dazu führt, dass gar nichts passiert.

Was müsste stattdessen passieren?

Das lässt sich nur lösen, indem man Zuständigkeiten klar benennt. Das hat auch nichts mit Zentralisierung oder einer Entmachtung der Bezirke zu tun. Wir müssen mit kritisch-konstruktivem Blick entscheiden, welche Aufgabe an welcher Stelle am besten angesiedelt ist. Dorthin müssen dann Kompetenzen, Personal und Geld. Punkt zwei und drei der Verwaltungsmodernisierung sind Personalentwicklung und Digitalisierung. Wir brauchen dringend mehr Dienstleistungen der Verwaltung, die sich online von zu Hause erledigen lassen.

Brauchen wir für eine bessere gesamtstädtische Steuerung mehr Eingriffsrechte der Senatsebene?

Pauschal: nein. Wer das glaubt, ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Im Wohnungsbau gibt es bereits Möglichkeiten, Projekte auf die Landesebene zu ziehen. Aber es fehlt oft an Ressourcen oder Ortskenntnis, dann auch die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das Pro­blem wandert nur von einer Ebene auf die andere, eine Lösung im Sinne der Stadt ist das nicht unbedingt. Da wo der Senat mehr Druck auf den Kessel geben muss, wie etwa bei der gleichmäßigen Verteilung von Flüchtlingsunterkünften, im Schulbau oder der Fahrrad-Infrastruktur, haben wir entsprechend umgebaut. Eine pauschale Entmachtung der Bezirke würde uns nicht weiterbringen, wir brauchen alle Schultern, um diese Stadt zu tragen. Was wichtig ist und fehlt, sind wirksame Konfliktlösungsinstrumente zwischen Senat und Bezirken.

So wie die Clearingstelle im Wohnungsbau?

Es ist gut, dass sich der Senat auf Mechanismen der Konfliktlösung verständigt hat, aber auch da wird mir noch zu oft das Schwarze-Peter-Spiel gespielt. Da geht es dann zum Beispiel um vermeintliche Konflikte zwischen neuen Wohnungen und Stadtgrün, wie etwa Kleingärten. Die Berlinerinnen und Berliner wollen doch beides: Wohnungen und Grün. Also muss man es unter einen Hut bringen. Und das ist möglich, denn andere Städte machen es bereits vor. Ich kann zum Beispiel begrünte Häuser bauen oder Pocket-Parks (kleine, gärtnerisch gestaltete Flächen auf Stadtbrachen, Anmerkung der Redaktion) schaffen. In Berlin gibt es eine ausgeprägte Kultur der Schuldzuweisung. Das ist meine Erwartung an das nächste Jahr der Koalition: stärker zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Sie vermissen also bei der verantwortlichen Bausenatorin die Kreativität?

Das ist doch nicht allein das Thema von Katrin Lompscher! Das betrifft alle Beteiligten. Wir müssen die Debatte einfach anders führen: Was ist unser gemeinsames Ziel und wie bekommen wir es gemeinsam umgesetzt? Das ist eine Frage der gesamten Regierung und der Richtlinienkompetenz.

Aber Sie sind doch mit der Baupolitik, die Katrin Lompscher verantwortet, auch nicht zufrieden …

Als wir die Koalitionsverhandlungen geführt haben, waren wir uns einig, dass wir eine vielfältige Stadt gestalten wollen. Die Herausforderungen sind riesig. Dennoch darf ich mir nicht nur ein oder zwei Aspekte herauspicken, sondern muss den ganzheitlichen Ansatz konsequent durchhalten. Das heißt, wir brauchen nicht nur Masse. Ich sage, wir müssen sehr viel bauen, aber auch qualitativ gut bauen, mit einer vernünftigen Grünplanung. Wir haben uns in der Koalition auf Architekturwettbewerbe verständigt, auf eine kleinteilige Entwicklung. Wir wollen Baugruppen und Genossenschaften unterstützen. Diese Aspekte kommen derzeit unter die Räder, weil der Fokus nur auf die Masse gelegt wird und nicht auf die Qualität.

Berlin braucht doch viel Neubau.

Ja, aber es ist ein Fehler, alle Projekte gleichzeitig zu diskutieren. Wir planen 15 neue Stadtquartiere. Ich wünsche mir eine stärkere Priorisierung. Wir sollten uns zunächst auf drei, vier Quartiere konzentrieren, bei denen sich in den kommenden zwei Jahren auch wirklich etwas bewirken lässt. Die man in dieser Zeit fertigstellen oder konkret anschieben kann. Quartiere, die sich zum Beispiel erst entwickeln lassen, wenn der Flughafen Tegel geschlossen ist, muss man jetzt nicht bearbeiten. In Pankow zum Beispiel, in Buch, im Blankenfelder Süden, haben wir reale Entwicklungschancen, in Lichterfelde-Süd ebenso.

Wird bei der Neubauplanung zu viel Gewicht auf die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gelegt?

Wir müssen die Diskussion weiten. Es ist falsch, zu sagen, private Investoren sind per se böse, deshalb dürfen wir nur mit den Öffentlichen planen. So tickt Berlin auch nicht. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich für Berlin und das Gemeinwohl engagieren – auch Privatpersonen. Mit diesen Menschen nicht zu reden oder zu kooperieren, halte ich für einen Kardinalfehler, zumal 70 Prozent des Berliner Wohnungsmarktes in privater Hand sind. Nicht jeder private Hauseigentümer ist gleichzusetzen mit einem Spekulanten. Spekulation wollen wir gemeinsam bekämpfen, da steht Rot-Rot-Grün Seit an Seit. Aber mit den Unternehmen und privaten Investoren, die sich für Ihre Stadt engagieren wollen, müssen wir zusammenarbeiten, wenn wir erstens vorankommen wollen und zweitens das bunte Gesicht Berlins erhalten möchten. Wir brauchen ein Berliner Bündnis mit den Privaten.

Was heißt das konkret?

Das heißt konkret, dass das Abgeordnetenhaus als Haushaltsgesetzgeber sehr viel Geld für die Genossenschaftsförderung in den Etat eingestellt hat. Wir erwarten jetzt, dass dieses Geld auch eingesetzt wird. Ich sehe aber nicht, dass es tatsächlich eine Vergabe landeseigener Grundstücke auch an private Genossenschaften oder Baugruppen gibt. Wenn ich nur mit den landeseigenen Unternehmen bauen will, überfordere ich diese Gesellschaften. Gleichzeitig springe ich zu kurz, weil ich Monokulturen produziere. Das passt nicht zu Berlin. Ich habe ein Problem damit, wenn man kategorisch alles ablehnt, was den Namen privat trägt.

Und die privaten Investoren kommen zu Ihnen und klagen, dass sie nicht zur Bausenatorin durchdringen?

Mir macht mehr Sorgen, dass kaum noch jemand kommt. Ich glaube, es setzt eine Resignation ein. Das ist viel gefährlicher als Investoren, die sich beschweren. Die wollen ja noch etwas bewegen und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht verlieren.

Sollte man privaten Unternehmen, die bereit sind, Wohnungen für maximal zehn Euro pro Quadratmeter zu bauen, landeseigene Flächen zur Verfügung stellen?

Das hängt von den Konditionen ab, die man vereinbart. Ein Ansatz ist, mit ihnen langfristige Erbbaupachtverträge abzuschließen. Denn den Verkauf von öffentlichen Flächen lehnen wir ab.

Die Flächenkonkurrenz in Berlin nimmt immer mehr zu. Sollen alle Grundstücke mit Wohnungen bebaut werden?

Als Berlinerin und Stadtplanerin ist eins für mich klar: Berlin darf nicht einseitig entwickelt werden. Wir brauchen Wohnungsgrundstücke, ja, aber wir brauchen auch Flächen für Stadtgrün, Gewerbe, Kitas, soziale Träger, Kultureinrichtungen und selbst die Wissenschaft. Deshalb brauchen wir sehr dringend einen sinnvollen Verteilungsmechanismus für Grundstücke. Das derzeitige Windhundrennen um Flächen muss durch ein vernünftiges Verfahren ersetzt werden. Sich diese übergeordneten konzeptionellen Gedanken zu machen, in einer Zeit, in der die Decke überall zu kurz ist, ist eine besondere Herausforderung. Aber diese Koalition ist mit dem Anspruch angetreten, dass Berlin endlich wieder funktioniert. Deshalb werde ich nicht akzeptieren, dass man die Arbeit an diesem großen Reformprozess aussetzt, weil man Angst vor Veränderungen hat oder sich mit Ausreden oder Schuldzuweisungen wegduckt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Grüne bin. Wir wollen die Welt verbessern.

Haben Sie den Eindruck, dass nicht immer alle Kräfte in der Koalition gemeinsam an diesem Strang ziehen? Gibt es Kräfte, die daran arbeiten, dass die Stadt sich nicht verändert?

Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Ich zitiere gern den chinesischen Philosophen Laotse: „Fürchte nicht die Veränderung, fürchte den Stillstand“. Das ist mein Motto. Aber das ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt.

Mehr zum Thema:

Wohnungsbau: Kritik an Senatorin Lompscher wird schärfer

„Die SPD hat die Wohnungsnot in Berlin einfach verpennt“

Berlin baut zu wenige neue Wohnungen