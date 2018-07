Die Kelly Family in der Waldbühne: Die Show der Erinnerungen

Die Kelly Family lässt am Sonnabend in der Waldbühne vergangene Zeiten aufleben. Dazu weinen die Götter.

Berlin. Als Angelo Kelly am Sonnabendabend als erster seiner Familie die große Waldbühne betritt und dem Publikum zuwinkt, da öffnet sich - wie auf ein Zeichen hin - der Himmel. Tausende Liter Wasser ergießen sich über die 22.000 Menschen in der Waldbühne. Der Donner grollt. Ein heftiges Sommergewitter fegt über Berlin hinweg. War’s das mit dem Konzert der Kelly Family? Wer’s glaubt!

Joey Kelly, auch bekannt als Extremsportler und TV-Dauergast, stimmt den ersten Song an, verlässt die überdachte Bühne, um genauso nass zu werden wie seine Fans. Der Regen prasselt, der Donner wird vom Publikum bejubelt als würde er verkünden: Die Kellys, sie sind wieder da. Tausende bunte Regenponchos wippen im Takt. Ein älterer Herr zieht erst seine Sommerjacke aus, dann sein Hemd und seine Hose. Nur noch in Badehose sitzt er da. Reckt, zum Ende des ersten Songs, sein halbleeres Bier der Bühne entgegen. Niemand geht hier nach Hause.

Sechs Mitglieder der musikalischen Kelly-Großfamilie starteten im vergangenen Jahr ein Comeback: Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia. Bei Live-Auftritten haben sie außerdem “Kelly Family”-Gründungsmitglied Paul Kelly dabei. Nicht dabei sind Maite Kelly und Paddy Kelly, die seit langem auch solo erfolgreich sind. Eigentlich sollte es nur ein Konzert im Mai 2017 in der Westfalenhalle in Dortmund geben. Doch das war nach nur 18 Minuten ausverkauft. So kamen zwei weitere Konzerte hinzu, die ebenfalls innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren.

Ihr Comeback-Album “We got Love” stieg auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Jetzt also die Tour zum Album und das größte Konzert dieser Tour findet in Berlin statt. In der Stadt, in der sie schon vor mehr als 20 Jahren als Straßenmusiker auf dem Alexanderplatz auftraten.

Optisch hat sich nicht viel verändert

Der Regen scheint die Band und ihr Publikum an diesem Sonnabendabend zu einen. Nach und nach verlassen alle Kellys den überdachten Bereich der Bühne und stellen sich dorthin, wo sie die Nässe spüren können. Optisch hat sich - außer ein paar Falten mehr im Gesicht - in den vergangenen Jahren nicht allzu viel geändert bei der irisch-amerikanischen Hippie-Familie. Angelo Kelly, jüngster Spross der Familie und begnadeter Schlagzeuger, trägt seine Haare po-lang, Joey und John Kelly tragen abgetragene Westen und Tweed-Hosen, Patricia einen riesigen Blumenkranz im Haar und Kathy ein gewaltiges rotes Kleid.

Immer noch sehen sie aus wie zu ihrer Hochzeit in den 90er-Jahren, als sich ihre Kleidung auf Flohmärkten und in Antiquitätengeschäften zusammensuchten. Auch die Musik ist wie eh und je ein bunter Gemischtwarenladen: Da wird stadiontauglicher Rock vorgetragen, Gospelgesänge, irische Tanzlieder, die an “Lord of the Dance” erinnern, spanische Songs und die typisch folkigen Kelly-Balladen.

Die Kelly Family in Berlin

Foto: David Heerde

Und wenn man ehrlich ist, ist der ganze Abend ein einziges großes Erinnern. Die Kellys spielen ihre Hits aus vierzig Jahren Bandgeschichte wie “Fell in love with an alien”, “Nanana” oder “I can’t help myself”. Jeder im Publikum, so scheint es, hat seinen persönlichen Kelly-Song, für den allein sich das Konzert schon lohnen würde. Unter den wippenden und tief ins Gesicht gezogenen Regenponchos meint man jedenfalls vor allem glückliche Fan-Gesichter zu erkennen.

Vorne auf der Bühne unterstützen etwas lieblos wirkende Videos auf der Leinwand hinter der Bühne und eine kleine Feuershow die Strahlkraft der sechs Kellys und ihrer nicht-verwandten Mitmusiker. Insgesamt aber funktioniert diese Show der Erinnerungen gut. Auch wenn die Ansagen undständigen Danksagungen an das Publikum und die eigene Familie etwas spärlicher ausfallen könnten - das aber scheint in der Familie zu liegen.

Minutenlanges, gefeiertes Drumsolo

Besonders schön ist es, die Spielfreude von Schlagzeuger Angelo Kelly anzuschauen. Er, eigentlich der Jüngste, dirigiert seine Familie mit seinen Sticks durch das Konzert, bedankt sich herzlich für den tosenden Applaus, spielt ein minutenlanges, gefeiertes Drumsolo und sagt irgendwann in den Regen hinein den abartig pathetischen Satz: “Die Götter weinen heute für uns” - irgendwie ist das aber auch okay. Auch bei Patricia und Jimmy Kelly meint man, die Geschwisterliebe spüren zu können - den Spaß, hier auf der Bühne zu stehen. Sie tänzeln umeinander. Sie lächeln sich an und singen viele Duette gemeinsam. Man fragt sich: Wie schön muss es sein, mit einem großen Teil seiner Familie und vor 22.000 Menschen Musik zu machen?

Nach 90 Minuten dann der Höhepunkt eines jeden Konzerts der Kelly Family. “An Angel”, ihr Überhit. Die Waldbühne ist mittlerweile dunkel, die Götter haben aufgehört zu weinen. Handylichter gehen an. Eine Frau erinnert sich an die Zeit mit ihrer Mutter, mit der sie als Kind immer zu diesem Song sang. “Sometimes i wish i were an angel“. Mütter schauen ihren Töchtern in die Augen. Wenn erinnern immer so selig wäre wie mit den Kellys an diesem Abend, niemand hätte wohl etwas dagegen.

Die Kelly Family hat alles gegeben.

Foto: David Heerde

Als letzten Song spielen sie nach über zwei Stunden “Brothers and Sisters” und liegen sich dazu in den Armen. Grünes Konfetti schießt in die Waldbühne, Pyrotechnik wird abgefeuert. Zwei Schwestern schauen sich irgendwann während des Liedes an, streicheln sich kurz gegenseitig über die Wange, die immer noch regennassen Haare aus dem Gesicht und lächeln. Da ist sie wieder: Die Show der Erinnerungen.

Man muss hoffen, dass es die Kelly Family dabei belässt. Dass sie nach diesen erfolgreichen Comeback genug haben und nicht in einigen Jahren noch für ein paar Hardcore-Fans zu Kaufhauseröffnungen tingeln. Diese Band hat 20 Millionen Platten verkauft, jetzt nochmal famos an ihre eigene große Zeit erinnert. An eine Zeit, die fast 20 Jahre zurückliegt, die viele Fans in ihrer eigenen Vergangenheit schwelgen lässt. Aber damit ist’s dann jetzt auch gut.

