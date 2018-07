Auch die klare erste Niederlage in der Saison-Vorbereitung konnte die Stimmung beim 1. FC Union Berlin nicht trüben. Felix Kroos und Joshua Mees bestehen den Härtetest für den Liga-Auftakt gegen Aue. Trainer Urs Fischer legt sich in der Torwartfrage fest.

Fußball Keeper Gikiewicz als Nummer eins in Union-Saison

Berlin. Neuzugang Rafal Gikiewicz geht als Stammtorwart in die Saison beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Der 30 Jahre alte Pole wurde von Coach Urs Fischer nach dem 0:3 in der Generalprobe beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers als neue Nummer eins bestätigt. Konkurrent Torwart Jakob Busk muss sich damit vorerst mit der Rolle des Herausforders begnügen.

Der bisherige Kapitän Felix Kroos und Neuzugang Joshua Mees von Jahn Regensburg bestanden nach Verletzungen den Härtetest für den Pflichtspielauftakt gegen Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag (15.30 Uhr). "Es war wichtig, dass sie noch mal 30, 35 Minuten spielen konnten", sagte Fischer. Beide können sich voraussichtlich Hoffnung auf die Startelf machen. Für Innenverteidiger Florian Hübner von Hannover 96 kommt die Partie dagegen zu früh. Muskuläre Probleme ließen seine Reise nach London gar nicht erst zu.

Selbst mit der ersten Testspiel-Niederlage der Vorbereitung konnte sich Fischer ein wenig anfreunden. "Bisher lief alles positiv. Vielleicht war ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Von daher bin ich nicht so unzufrieden", sagte der Schweizer. Bright Osayi-Samuel (18.), Matt Smith (30.) und Ebere Eze (60.) per Elfmeter sorgten für das deutliche Ergebnis. Die Mannschaft der Köpenicker kehrte noch am Samstagabend aus London zurück.

Die 1540 Union-Fans unter den 4097 Zuschauern machten viel Werbung für Union. Selbst die sich frühzeitig anbahnende Niederlage konnte den sangesfreudigen Berliner Anhängen den ersten Auftritt ihrer Mannschaft auf der Insel nicht vermiesen.

