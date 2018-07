Kulturpolitik Grütters will Preußenstiftung schlanker und beweglicher

Berlin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollte nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters schlanker und beweglicher werden. Als Chefin des Aufsichtsrats appellierte die CDU-Politikerin an alle Beteiligten, die jetzt anlaufende Untersuchung (Evaluierung) der riesigen Institution unvoreingenommen zu akzeptieren.

"Wir müssen uns jetzt auch unangenehme Fragen gefallen lassen und die Ergebnisse mit größtmöglicher Offenheit abwarten", sagte Grütters in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Stiftung ist mit einem Jahresetat von 363 Millionen Euro eine der größten Kultureinrichtungen der Welt. Der Deutsche Wissenschaftsrat, das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Deutschland, soll sie in den kommenden zwei Jahren kritisch unter die Lupe nehmen.

( dpa )