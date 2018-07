Leser Rainer bleibt Lichterfelde und der Morgenpost treu

Leser Rainer Marohl (l) und Felix Müllerl am 26.07.2018 in Berlin

Jubiläumsaktion „120 Jahre Morgenpost“: Redakteur Felix Müller besucht den Abonnenten Rainer Marohl in seinem Garten.

Berlin. Morgenpost-Leser Rainer Marohl gibt es direkt zu: Er hat einen besonderen Grund, weshalb er bei der Verlosungsaktion zum 120. Geburtstag der Berliner Morgenpost mitgemacht hat. Dabei wurden zwölf Treffen mit Redakteuren der Zeitung verlost. Marohl ist einer der Gewinner und nutzt die Chance, um über ein Thema zu sprechen, das ihm am Herzen liegt. Mit einem Nachbarn hat er im März eine Bürgerinitiative gegründet. „Lebenswertes Lichterfelde“ nennt die sich und hat das Ziel, die Abholzung einer Grünfläche zu verhindern.

Nur wenige Meter von Marohls Haus entfernt befindet sich das betroffene Waldgrundstück am Dahlemer Weg 247. Dort soll eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) entstehen, mindestens 6000 Quadratmeter Wald seien dadurch von der Abholzung bedroht, sagt Marohl. „Wir sind für Integration“, betont er. „Wir haben schon Grundstücke gesucht, wo in der Nähe alternativ eine MUF gebaut werden kann.“ Nur, dass der Wald geopfert werden soll, für eine Bebauung jeglicher Art, das sehe er nicht ein.

Schon Marohls Vater hat die Berliner Morgenpost gelesen

All das erzählt er Felix Müller, Leiter des Kulturressorts bei der Morgenpost, der Rainer Marohl an diesem Vormittag besucht. Mit einer Tasse Kaffee sitzen die beiden und Nachbar Klaus Hufnagel im Garten hinter Marohls Haus, wo übrigens schon dessen Großeltern gelebt haben. Der Rentner ist ein echter Urberliner: Er ist 1952 hier geboren und aufgewachsen, war 40 Jahre als Chemielaborant bei der Arzneimittelfabrik Schering tätig und ist währenddessen dem Steglitz-Zehlendorfer Ortsteil Lichterfelde immer treu geblieben. Und der Berliner Morgenpost.

Die hat schon Marohls Vater gelesen, er selbst ist inzwischen seit fast 30 Jahren Abonnent. Jeden Morgen holt er pünktlich um sieben Uhr die Zeitung ins Haus. „Dann nehme ich mir eine Stunde Zeit zum Lesen“, erzählt er. Dabei hat Marohl über die Jahre eine feste Reihenfolge entwickelt. Los geht es mit dem Sport, dann kommt der Berlin-Teil dran und zum Schluss widmet sich Marohl der überregionalen Politik. Weil er für diese Artikel besonders lange brauche, sagt er.

Aber so sehr Marohl sich fürs Weltgeschehen, für Wirtschaft und Wissenschaft interessiert, wünscht er sich von seiner Zeitung trotzdem auch, das Geschehen aus seinem Bezirk dort wiederzufinden. „Regional könnte man noch mehr machen“, findet Marohl. „Im Berliner Teil kommt manches nur kurz vor.“ Redakteur Felix Müller gibt dem Leser recht. „Es ist der Sinn einer Lokalzeitung, zu wissen, was vor der Haustür passiert“, sagt er. Und er verspricht, dass die Berliner Morgenpost die Bezirke und das, was die Menschen direkt vor Ort beschäftigt, zukünftig im Blick behalten wird.

Was den Leser aktuell besonders beschäftigt

Was Leser Marohl zurzeit besonders beschäftigt, ist klar: das Wäldchen, dem die Abholzung droht. Das Gelände ist ihm wichtig, das ist im Gespräch deutlich zu spüren. Er kannte das Grundstück schon als Kind und hat dessen Entwicklung seither beobachtet. „Die Fläche liegt seit 1960 brach. Seitdem ist ein Wald und eine Landschaft entstanden, die man sonst kaum in Berlin findet.“ Ein bisschen wie ein Urwald sei das Ganze, weil die Natur sich dort frei entfalten konnte.

Menschen würden das Gelände kaum betreten, Tieren biete sich durch die Ungestörtheit so ein perfekter Rückzugsort. Bussarde, Fledermäuse, Weinbergschnecken und Eidechsen finde man unter anderem in dem Wald. „Und es gibt Brutröhren von Wildbienen“, erzählt der Rentner.

Die Bürgerinitiative hat mittlerweile rund 2000 Unterschriften für den Erhalt des Wäldchens gesammelt. An einem Zaun in Richtung Straße hat Marohl Bettlaken aufgehängt, beschriftet mit „Hilfe, ich werde abgeholzt“. Inzwischen wurden auch mehrere Gutachten für das Biotop erstellt, unter anderem vom Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege. Auch das geschah auf Initiative von Rainer Marohl.

In dem Gutachten heißt es, das Wäldchen bilde innerhalb des Bezirks einen Baustein für die Biodiversität und den Biotopverbund im Südwesten Berlins und: „Es wäre sehr bedauerlich, wenn der Laubholzbestand durch eine Bebauung stärker beeinträchtigt werden würde.“ Marohl und seinen Mitstreitern macht das Hoffnung, zumal nun erst mal noch weitere Untersuchungen folgen müssten.

Für den Berliner ist es das erste Mal, dass er sich politisch für etwas in seiner Umgebung einsetzt. Spannend sei das alles, auch wenn er sich von manchen Politikern wünschen würde, dass diese ihm und den anderen Mitgliedern der Initiative mehr zuhören. Und obwohl noch nicht klar ist, was aus dem Wald letztendlich wird, hat die Initiative bereits etwas bewirkt. „Seitdem wir die Bürgerinitiative gegründet haben, habe ich sehr viele Leute kennengelernt“, erzählt Marohl. Früher habe man sich nur gegrüßt, heute sitze er mit anderen Anwohnern zusammen und grille. „Das hat die Nachbarschaft zusammengeschweißt.“

Sollte die Initiative Erfolg haben, wollen sich die Bürger weiter engagieren. „Es ist gerade ein Verein in der Gründung“, berichtet Marohl. Eine Parkanlage soll das Wäldchen nicht werden, die Tiere sollen dort auch in Zukunft ungestört leben können. Aber man wolle das Gelände von Müll befreien und pflegen. „Wir werden uns darum kümmern, wenn der Wald erhalten bleibt“, verspricht er.

