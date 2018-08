Konzert: U2 live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

"eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour: U2 spielen am 31. August und am 1. September 2018 in Berlin

Mercedes-Benz Arena U2 live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Nach ihren umjubelten Konzerten in der Hauptstadt im Herbst 2015 kehrt die irische Band U2 zurück nach Berlin und wird am 31. August und 1. September zwei exklusive Konzerte in der Mercedes-Benz Arena spielen. Die Konzerte bilden der Auftakt zur Europatour ihrer aktuellen"eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tournee. Im Gepäck haben Bono, The Edge, Larry Mullen und Adam Clayton neben ihren legendären Hits auch Songs wie „The Blackout“ oder „You’re The Best Thing About Me“ von ihrem aktuellen Album „Songs of Experience“, das im Dezember 2017 erschien.

Das erwartet die Besucher

Auch dieses Mal bringen U2 ihre 360-Grad-Bühne in die Mercedes-Benz Arena, die mit zusätzlichen Performance-Flächen, modernsten Soundsystemen und einer brandneuen, hochauflösenden LED-Leinwand ausgestattet ist, um das Erlebnis von 2015 noch zu übertreffen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von U2 in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte also beeilen. Tickets gibt es im Vorverkauf unter mercedes-benz-arena-berlin.de

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (31. August) und am Sonnabend (1. September) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt jeweils gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird U2 in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten U2 am 1. Juli in New York:

Love Is All We Have Left The Blackout Lights of Home I Will Follow All Because of You Beautiful Day The Ocean Iris (Hold Me Close) Cedarwood Road Sunday Bloody Sunday Until the End of the World Elevation Vertigo Desire Acrobat You're the Best Thing About Me Staring at the Sun Pride (In the Name of Love) Get Out of Your Own Way American Soul City of Blinding Lights

Zugabe:

Women of the World One Love Is Bigger Than Anything in Its Way 13 (There Is a Light) This Must Be the Place (Naive Melody)

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Mercedes Platz läuft aktuell auch die Umgestaltung des Vorplatzes der Mercedes-Benz Arena. Bitte beachten Sie beim Einlass die aktuelle Beschilderung vor Ort und folgen Sie den Hinweisen des Sicherheitspersonals. Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

U2 live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 31. August 2018, und Sonnabend, 1. September 2018, Einlass an beiden Tagen ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils ab 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.