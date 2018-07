Neuköllner Bezirksbürgermeister plädiert für Kita-Pflicht

Kindergartenkinder sitzen an einem Tisch in einer Kindertagesstätte.

Berlin. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel fordert eine Kita-Pflicht für alle Kinder. Diese sei aus bezirklicher Sicht dringend nötig, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse- Agentur. "Ich will, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben", unterstrich er. Dies sei momentan nicht der Fall. So gebe es auch in seinem Bezirk Kinder, die bei der Einschulung nicht in der Lage seien, sich altersgerecht auf Deutsch zu verständigen. "Diese Kinder liegen bereits zum Schulstart meterweit hinter der Startlinie." Ziel müsse sein, sie durch frühkindliche Bildung "an die gleiche Startlinie" zu bekommen. Davon hingen ihre Zukunftschancen ab.

( dpa )