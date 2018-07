Linienbus am Dreieck Havelland vollständig ausgebrannt

Kremmen. Ein technischer Defekt hat in einem Linienbus auf der A24 (Hamburg - Berlin) ein Feuer ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Freitag am Dreieck Havelland niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach im Heckbereich des Busses ausgebrochen. Der Fahrer habe den Brand rechtzeitig bemerkt und sein Fahrzeug auf die Seitenspur der Autobahn gefahren. Außer dem Mann habe sich niemand an Bord befunden. Der Bus brannte den Angaben zufolge vollständig aus. Den entstandenen Schaden bezifferten die Beamten mit 40 000 Euro. Eine Gefahr für den angrenzenden Wald habe nicht bestanden, hieß es. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

( dpa )