Nordkirche zeichnet Wolgang Banditt aus

Greifswald/Gartz an der Oder. Die höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement geht in diesem Jahr an Wolgang Banditt aus Gartz an der Oder (Landkreis Uckermark, Brandenburg). Der Synodale und langjährige Präses der Kirchenkreis-Synode vertrete beharrlich die Belange speziell des Südostens des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Freitag in Greifswald mit.

Die Region, die mehrheitlich zum Bundesland Brandenburg gehört, ringe darum, in einer auf Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ausgerichteten Landeskirche wahrgenommen zu werden, hieß es. Banditt kenne die Belange des ländlichen Raumes aus nächster Nähe. Der 61-Jährige sei im Kreis Uckermark politisch aktiv und setze sich für die Menschen in der strukturschwachen Region ein.

Die Bugenhagenmedaille soll am 21. Oktober bei einem Festgottesdienst in der Gartzer Kirche St. Stephan vom Greifswalder Sprengelbischof Hans-Jürgen Abromeit überreicht werden.

( dpa )