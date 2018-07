Union-Clubchef gibt kein konkretes Ziel aus

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will sich auch gut eine Woche vor dem Pflichtspiel-Start noch nicht auf ein konkretes Saisonziel festlegen. "Da möchte ich nicht vorgreifen. Noch läuft die Vorbereitung und das Transferfenster ist auch noch eine Weile offen", sagte Club-Präsident Dirk Zingler den Zeitungen "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" (Freitag). "Eines lässt sich aber grundsätzlich immer sagen: Wir wollen uns verbessern. Das gilt auch in dieser Saison." Vorige Spielzeit hatten die ambitionierten Köpenicker nur den achten Platz belegt und schwebten sogar lange Zeit in Abstiegsgefahr.

Bei seiner Vorstellung hatte der neue Trainer Urs Fischer Anfang Juni erklärt, dass sein Team um den Aufstieg zumindest "ein Wörtchen mitreden" wolle. Als Top-Favoriten auf den Sprung in die Bundesliga nannte Vereinschef Zingler die Absteiger Hamburger SV und 1. FC Köln, wollte ansonsten aber keine Prognosen abgeben. "Dazu gab es in den letzten Jahren einfach zu viele Überraschungen", sagte er. Union startet am 5. August (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue in die Zweitliga-Saison.

( dpa )