Gefahr von Waldbränden auch in Berlin sehr hoch

Berlin. Die Hitzewelle hat auch am Freitag die Hauptstadt fest im Griff: Die Temperaturen klettern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Werte zwischen 30 und 34 Grad. Während bei Potsdam Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen einen großflächigen Waldbrand kämpfen, bleibt das Waldbrandrisiko auch in Berlin hoch. Darauf weist die Senatsverwaltung für Umwelt hin.

"Die Wetterprognosen für die kommenden Tage lassen eine weitere Zunahme der Waldbrandgefahr erwarten. Das ändert sich auch nicht durch mögliche vereinzelte Regenschauer", heißt es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen.

Die Senatsverwaltung weist auf das strikte Rauch- und Grillverbot in den Wäldern hin. Wer in den kommenden Tagen Abkühlung im schattigen Wald und an den Ufern der vielen Gewässer in den Wäldern sucht, müsse beachten:

Rauchen im Wald oder in dessen Nähe – etwa an den Stränden von Havel und Badeseen – ist ebenso verboten wie das Grillen oder Lagerfeuer in Waldnähe. Häufige Ursachen für Waldbrände seien auch immer wieder achtlos aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippen. Trockenes Laub und Reisig würden sehr schnell Feuer fangen und könnten ganze Wälder in Flammen setzen.

"Waldbrände sind keine Bagatelle. Lebensräume und Erholungslandschaften gehen verloren und wichtige Leistungen für ein erträgliches Stadtklima und den Schutz unseres Trinkwassers stehen auf dem Spiel", heißt es weiter. Wer einen Waldbrand entdeckt, solle sofort die Feuerwehr alarmieren, so die Behörde.

Örtlich Abkühlung durch Schauer und Gewitter

Laut Wetterdienst könnte es ab Freitagnachmittag zumindest örtlich in Berlin und Brandenburg zu einer Abkühlung kommen. Die Meteorologen sprechen von "Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörnigem Hagel." Bei Gewitter seien Sturmböen um die 70 km/h nicht ausgeschlossen.

Der Sonnabend startet laut DWD heiter, im Tagesverlauf würden sich Quellwolken mehren. "Am Nachmittag und Abend vor allem im Westen Gefahr lokaler, teils kräftiger Hitzegewitter", so der DWD in seiner Vorhersage.

An Sonntag ist es anfangs stärker bewölkt, im Tagesverlauf lockert es auf, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad.

