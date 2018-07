Autofahrer missachtet rote Ampel: Radfahrer schwer verletzt

Zu hohes Tempo gehört zu den häufigsten Unfallursachen in Berlin. Besonders schlimm bekommen Fußgänger oder Radfahrer die Folgen zu spüren.

Berlin. Ein Autofahrer hat in Berlin-Kreuzberg eine rote Ampel missachtet und daraufhin einen Radfahrer gerammt. Der 38 Jahre alte Radler sei am Donnerstagnachmittag durch die Wucht des Aufpralls gegen ein parkendes Auto geschleudert und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Da der Autofahrer nach Zeugenaussagen deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein soll, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein sowie den Wagen des 50-Jährigen.

An der Kreuzung Mehringdamm Ecke Gneisenaustraße hatte der Autofahrer noch einem anfahrenden Fahrzeug des Querverkehrs ausweichen können, nicht aber dem Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Bereich um die Kreuzung war länger für die Unfallaufnahme gesperrt.

In Berlin gab es bei Verkehrsunfällen insgesamt allein im vergangenen Jahr mehr als 2300 Schwerverletzte. Zu hohes Tempo gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Im März hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine zunehmende Rücksichtslosigkeit im Verkehr kritisiert: "Immer mehr Leute schauen nur auf den eigenen Vorteil, riskieren mit ihrem Fahrverhalten für ein paar Sekunden Zeitersparnis schwere Verletzungen und auch einen tödlichen Ausgang", hieß es damals.

( dpa )