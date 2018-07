Berlin-Podcast: Anonym in Berlin - Kennt ihr eure Nachbarn?

Über Anonymität in der Großstadt sprechen Emina Benalia und Sebastian Geisler im Podcast "Molle und Korn"

Warum Menschen in einer Großstadt mehr aufeinander achtgeben sollten, darüber sprechen Emina Benalia und Sebastian Geisler in Folge 34.

Weil Emina Benalia und Sebastian Geisler gerne für gute Laune sorgen, beginnen sie diese Folge mit einer positiven Nachricht: Molle und Korn kehren am 6. September wieder in das Podcast-Universum zurück. Nun die weniger gute Nachricht: Damit die beiden zurückkehren können, müssen sie erstmal in die Sommerpause - und zwar jeder für sich. Für Sebastian geht es nach Kroatien. Für Emina nach Bulgarien.

Zuvor gibt es aber einen letzten Vorsommer-Talk: Darin besprechen Sebastian und Emina den Fall des Joggers im Koma, der in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen sorgte. Vier Monate blieb die Identität des Rentners ungeklärt - obwohl die Polizei Fotos des Mannes veröffentlichte. Ist es tatsächlich möglich, dass man in einer Stadt mit knapp vier Millionen Einwohnern anonym bleibt?

Der Fall zeigt: Ja, es ist möglich. Also liebe Berliner, nutzt die warme Jahreszeit, um raus zu gehen, eure Nachbarn kennen zu lernen und mit Ihnen auf das gute Leben anzustoßen. Darauf ein: Zum Wohl!





