Dutzende Hektar Wald in Flammen: Autobahn gesperrt

Das Feuer bricht direkt an der stark befahrenen Autobahn aus - und breitet sich rasend schnell aus. Dutzende Hektar Kiefernwald stehen in Flammen. Auch eine Ortschaft ist in Gefahr.

Potsdam. Dutzende Hektar Kiefernwald sind am Donnerstag unweit von Potsdam in Flammen aufgegangen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und versuchten, ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde zu verhindern, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Die Bewohner in Fichtenwalde wurden gebeten, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Am frühen Abend erklärte der zuständige Landkreis Potsdam-Mittelmark allerdings, dass die Feuerwehr davon ausgehe, eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern zu können. Fichtenwalde zählt rund 2800 Einwohner, von einer Evakuierung könnten laut Ortsvorsteher Tilo Köhn etwa 200 bis 300 Bewohner betroffen sein.

Die rund 50 Hektar brennender Wald werden an mehreren Seiten von Autobahnen und der Trasse einer Gasleitung begrenzt, sagte Vize-Landrat Christian Stein (CDU) der dpa. Direkt zwischen der Ortschaft und dem Feuer führe ein Radweg, an dem die Feuerwehr mit einer Wasserwand ein Übergreifen der Flammen verhindern wolle.

Das Innenministerium in Potsdam richtete einen Krisenstab ein, wie Sprecher Ingo Decker mitteilte. Die Federführung liege aber weiter beim Landkreis. Das besondere an dem Feuer sei, dass eine Ortschaft und eine große Autobahn angrenzten. Es sei deshalb nicht mit Bränden in jüngster Zeit auf Truppenübungsplätzen vergleichbar, die meist abgelegen sind.

Die Polizei hatte die Autobahn 9 von Berlin nach Leipzig bei Beelitz komplett gesperrt. Autofahrer sollten die Region weiträumig umfahren, sagte ein Sprecher. Auch auf dem Berliner Ring und auf der A2 von Magdeburg nach Berlin könne es zu Behinderungen kommen.

Die Polizei schickte auch einen Hubschrauber in die Luft, um den Rettungskräften einen Überblick zu verschaffen. Über der Autobahn waren große Rauchsäulen zu sehen, wie ein Polizeibild aus dem Hubschrauber zeigte.

"Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereit. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen ein", hieß es in der Warnung der Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr. Anwohner in unmittelbarer Nähe des Brandes sollten Fenster und Türen schließen.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel war das Feuer aus unbekannter Ursache seitlich der Autobahn 9 entstanden. Anschließend habe es sich westlich vom Beelitzer Ortszentrum rasend schnell ausgebreitet, sagte er der dpa. Zunächst war von rund 90 Hektar betroffener Wald die Rede. Es wäre damit der bislang größte Brand in einem Kiefernwald in Brandenburg in diesem Jahr.

Tilo Köhn, der Ortsvorsteher von Fichtenwalde, einem Ortsteil von Beelitz, sagte dem dpa-Audiodienst, für den Fall der Fälle seien bereits Ersatzquartiere gesucht worden. Allerdings seien viele Feuerwehrkräfte im Einsatz und es sei nur eine Vorsichtsmaßnahme. "Wenn die Situation so bleibt, wie sie im Moment ist, wird eine Evakuierung nicht notwendig sein."

Bereits seit Tagen herrscht in weiten Teilen Brandenburgs höchste Waldbrandgefahr. Auch an diesem Freitag sei flächendeckend mit einer sehr hohen Gefahr zu rechnen, sagte Engel.

Wegen der anhaltenden hochsommerlichen Hitze war es in Berlin und Brandenburg in jüngster Zeit immer wieder zu Wald- und Feldbränden gekommen. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) hatte sich am Donnerstag ein Brand auf 25 Hektar ausgebreitet, wie die zuständige Feuerwehrleitstelle mitteilte.

Da der ehemalige Übungsplatz mit Munitionsresten kontaminiert sei, könnten die Löschkräfte nicht auf das Gelände und den Brand löschen, erklärte eine Sprecherin der Feuerwehr. Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege, so dass die Flammen nicht übergreifen, hieß es weiter. Anfang des Monats hatte bereits ein Großbrand in der Lieberoser Heide in Südbrandenburg für Aufsehen gesorgt.

Die Trockenheit macht auch den Bäumen in den Städten zu schaffen. Um die Pflanzen genügend zu bewässern, hat zum Beispiel die Stadt Potsdam Dienstleister beauftragt. Zusätzlich zum Grünflächenamt gießen diese täglich. "Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes arbeiten am Limit", sagte Stadt-Sprecherin Christine Homann. Für die Bewässerung der Pflanzen setze die Stadt mobile Sprenger, Standrohre und Wasserwagen ein. Wiederholt hatte die Stadt auch Bürger dazu aufgerufen, Bäume zu gießen.

Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht: In Berlin und Brandenburg soll es auch am Freitag wieder hochsommerlich heiß werden. Die Temperaturen können in der Region auf bis zu 34 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mitteilte. Nach einem sonnigen Morgen sollen sich Quellwolken bilden. Nur in der Südosthälfte bestehe "sehr geringes Gewitterrisiko", hieß es weiter.

