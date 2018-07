Probleme bei KfZ-Zulassung: Senat sieht Handlungsbedarf

Berlin. Angesichts extrem langer Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung in Berlin sieht der Senat dringenden Handlungsbedarf. "Wir haben ein großes Interesse daran, die Rückstände und die Wartezeiten innerhalb kürzester Zeit zu reduzieren", sagte Innenstaatssekretärin Sabine Smentek am Donnerstag. Der Senat finde die Situation so problematisch wie viele Bürger.

Am Freitag wolle sie mit Fachleuten der Innenverwaltung über Maßnahmen beraten, kündigte Smentek an. Darüber hinaus werde sie in Abstimmung mit der Wirtschaftsverwaltung mit Vertretern der Wirtschaft über die Probleme sprechen. Diese hatte zuletzt finanzielle Belastungen etwa für Autohäuser oder Firmen beklagt, die ein Fahrzeug bestellt haben, es aber nicht pünktlich bekommen.

Derzeit müssen sowohl Autohäuser als auch Privatleute oder andere Unternehmen vier Wochen oder länger auf die Zulassung von Neuwagen durch die beiden Berliner Zulassungsstellen warten. Als einen wesentlichen Grund nannte die Innenverwaltung Personalmangel - obwohl neue Mitarbeiter eingestellt worden seien. Zudem arbeiteten dutzende Angestellte zuletzt freiwillig, um Rückstände abzuarbeiten.

"Das haben wir noch nicht geschafft", räumte Smentek ein. "Wir haben größtes Interesse daran, dass wir den Service wieder verbessern. Und vor allen Dingen arbeiten wir auch daran, dass wir nicht im nächsten Frühjahr wieder das gleiche Drama haben."

( dpa )