Brand auf früherem Truppenübungsplatz

Brandenburg. Der Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) hat sich auf 25 Hektar ausgebreitet. Er dehne sich derzeit jedoch nicht weiter aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg am Donnerstagvormittag. Auf dem Gelände sei die Brandbekämpfung besonders gefährlich, weil der ehemalige Übungsplatz mit Munitionsresten kontaminiert sei. Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege, so dass die Flammen nicht übergreifen. Vor Ort stehen Container mit 15 000 Liter Wasser, hieß es.

In der Region gilt wegen der aktuellen Hitze und Trockenheit die höchste Waldbrandwarnstufe. In Brandenburg war es zuletzt mehrfach zu Bränden auf früheren Truppenübungsplätzen gekommen.

( dpa )