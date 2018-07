Brände Auto geht in Kreuzberg in Flammen auf

Berlin. Ein Auto ist am frühen Donnerstagmorgen in Berlin-Kreuzberg in Flammen aufgegangen. Wegen der Hitzeentwicklung seien auch weitere Fahrzeuge in der Nähe des Brandes in der Lindenstraße leicht beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit. Sechs Einsatzkräfte waren demnach am Ort, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )