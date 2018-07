Senatorin: Landesprämie zur E-Mobilität wird gut angenommen

Berlin. Das Förderprogramm für gewerbliche Elektrofahrzeuge in Berlin ist nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop gut angelaufen. In den ersten drei Wochen nach dem Start am 1. Juli stellten Unternehmen 42 Anträge, wie die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur sagte. 40 der Interessenten wollen demnach Fahrzeuge anschaffen und 16 parallel dazu oder separat in die Ladeinfrastruktur investieren. 9 der Antragsteller wünschten eine Beratung, die der Staat ebenfalls im Rahmen des Programms finanziert. Die Landesprämie für einen Umstieg auf Elekro- oder emissionsarme Hybrid- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge beträgt bis zu 8000 Euro.

( dpa )