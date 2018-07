Besondere Heiratstermine im August sehr beliebt

Potsdam. In Brandenburg wollen sich in diesem August mehr Menschen das Jawort geben als sonst: Grund sind besondere und leicht zu merkende Termine wie der 8. 8. 2018 oder der 18. 8. 2018. Einige Standesämter reagieren darauf und bieten zusätzliche Termine an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa in Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) ergab. Zum Teil sollen mehr Standesbeamte eingesetzt werden. Allen Anfragen nachkommen könne man dennoch nicht, teilte die kreisfreie Stadt Cottbus mit. "Uns sind personell und räumlich Grenzen gesetzt", sagte Stadt-Sprecher Jan Gloßmann.

( dpa )