Berliner Sport fehlen noch 29 Turnhallen

Berlin. Die Turnhallen, die seit 2015 in Berlin für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurden, stehen längst nicht alle wieder zur Verfügung. „Inzwischen sind 34 der einst 63 belegten Hallen wieder für den Sport freigegeben. Der Rest wird noch saniert.“ Das sagte Klaus Böger, Präsident des Landessportbundes im Interview mit der Berliner Morgenpost. Seit März vergangenen Jahres sind keine Hallen mehr mit Flüchtlingen belegt.

Wann die Sportler wieder in die knapp übrigen 29 Hallen ziehen können, sei unklar. „Ich kenne keinen genauen Zeithorizont seitens des Senats. Absehbar ist bislang, dass nach den Sommerferien vier weitere Hallen wieder nutzbar sind“, sagte Böger. Die restlichen würden nach und nach fertiggestellt. „Allerdings werden auch Anfang 2019 noch nicht alle Hallen zur Verfügung stehen. Ist das erfreulich? Nein“, so der Sportbund-Präsident. Die Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung seien für den Berliner Sport nach wie vor sehr spürbar.

Turnhallen werden grundsaniert

Ursache dafür sei, dass die meisten Hallen grundsaniert würden. „Das heißt, es werden nicht nur Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben, sondern auch bauliche Verbesserungen und Modernisierungen, die ohnehin notwendig waren. Das dauert länger“, erläuterte Böger. Teilweise hätten auch Unstimmigkeiten zu den Sanierungsplänen und Kosten für Verzögerungen gesorgt. „Die Verzögerungen bedeuten, dass wir auch in der kommenden Wintersaison ein weiteres Mal enger zusammenrücken müssen“, sagte er.

Nach Morgenpost-Recherchen stehen zum Beispiel in Steglitz-Zehlendorf zwei von sechs einst mit Geflüchteten belegten Sporthallen bislang nicht zur Verfügung. Die Sochos-Sporthalle, die für rund 600.000 Euro saniert wird, kann laut Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) voraussichtlich ab Oktober wieder genutzt werden. An der Schweizerhof-Grundschule waren zwei Hallen sanierungsbedürftig: eine sei bereits übergeben, die andere werde frühestens Ende 2019 fertig. In Mitte sind zwei Hallen an den Oberstufenzentren Alt-Moabit und Osloer Straße nicht nutzbar. Die Arbeiten sollen im September beziehungsweise November beendet sein.

Neue Vergabe der Hallen an Vereine geplant

Auf dem Höhepunkt des massiven Flüchtlingszuzugs im Herbst 2015, begann der Senat, Turnhallen als Flüchtlingsheime zu belegen, andere Notunterkünfte standen nicht zur Verfügung. Vorübergehend lebten fast 10.000 Menschen in den 63 Sporthallen, die der Senat mit dem Mittel des Polizeirechts requiriert hatte. Dutzende von Schulen und Sportvereinen waren betroffen, Tausende Sportler konnten nicht trainieren. Ende März 2017 konnten die letzten Hallen wieder freigezogen werden. Damals plante der Senat, dass alle Hallen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wieder für den Sport bereitstehen sollen und stellte pro Gebäude rund 250.000 Euro zur Verfügung. Doch die Renovierung der Räume gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Durch die eingeschränkte Hallennutzung kam es in Sportvereinen zu Austritten von Mitgliedern. Ob die Clubs sich von diesem Aderlass erholt haben, müsse sich noch zeigen, sagte Klaus Böger. Der Landessportbund-Präsident kündigte zudem an, sein Verband plane eine Neuregelung der Hallenvergabe an Sportvereine. Dazu solle ein transparentes IT-gestütztes Verfahren eingeführt werden, mit dem die Vereine Interesse an Hallen anmelden können und über das ihnen von den Bezirken Sportstätten zugewiesen werden. Die Planung befinde sich aber noch in einem sehr frühen Stadium. Ziel sei es, die vorhandenen Sportstätten optimal zu nutzen und gerechter zu verteilen, so Böger.

