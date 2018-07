Wohnhaus an der Potsdamer Straße tagelang ohne Wasser

Berlin. Seit Montagabend sitzen die Bewohner des Hauses an der Ecke Potsdamer Straße 53 auf dem Trockenen: Kein Wasser zum Kochen, keines zum Duschen. Auch die Toilettenspülung funktioniert nicht mehr – und das bei Temperaturen um 30 Grad. Von ihrer Hausverwaltung Universa seien sie nicht informiert worden, beschweren sich Mieter.

Nicht verantwortlich für die Trockenheit in dem Häuserblock sind die Berliner Wasserbetriebe (BWB). „Wir sind nur zuständig für die Zuleitung bis zu den Wasserzählern im Haus und bis dahin ist alles in Ordnung“, sagt Sprecherin Astrid Hackenesch-Rump. Der Schaden liege aber innerhalb des Hauses, dafür sei dann das Gebäudemanagement des Hausverwalters verantwortlich. Immerhin haben die BWB inzwischen zwei Zapfstände aufgebaut, an denen sich die Hausbewohner mit frischem Wasser versorgen können. Doch so ganz trauen die Bewohner dem Wasser aus der Anlage nicht. Die meisten kaufen sich Flaschen im Supermarkt und gehen zum Duschen lieber zu Freunden.

„Wir haben seit heute Morgen wieder Wasser. Die Kollegin hat gleich alle Eimer damit befüllt, falls es wieder versiegt. Das ist für uns im Pflegedienst natürlich eine Katastrophe, gerade wenn man zum Beispiel Patienten mit Inkontinenz gut versorgen will“, sagt Ozlem Altuntas (38), Geschäftsführerin einer Pflegeeinrichtung. Doch ein weiterer Hausbewohner, der aber lieber anonym bleiben möchte, behauptet, dass der Schaden noch nicht behoben sei: „Es gibt immer noch Leute, die kein Wasser haben. Wir in der Nachbarschaft sind deswegen in ständigem Kontakt.“

Die Universa teilt indes auf Anfrage der Berliner Morgenpost am Mittwochnachmittag schriftlich mit: Am Montagnachmittag sei ein Wasserschaden im Keller festgestellt worden. Die Mieter der darüber liegenden Wohnungen aber nicht anzutreffen gewesen. Um größeren Schaden abzuwenden sei daher die Wasserversorgung abgestellt und die Mieter darüber per Aushang informiert worden. Am Dienstag habe die Hausverwaltung erneut versucht, die Mieter der Wohnungen oberhalb des Wasserschadens zu kontaktieren. Im Erdgeschoss wurde ein erheblicher Wasserschaden festgestellt. Eine darüber liegende Wohnung wurde unter Aufsicht der Polizei geöffnet. Zur Wasserversorgung der Mieter habe man einen Standhahn der BWB eingerichtet. Über diese Notversorgung sei mittels Aushangs informiert worden. Seit Dienstagabend ist nach Angaben der Universa die Wasserversorgung wiederhergestellt.