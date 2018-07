Holi Festival Of Colours Berlin - Tickets, Einlass, Anfahrt

Leute im Farbrausch beim Holi Festival Of Colours

Angelehnt an das indische Frühlingsfest kommt im Sommer das farbenfrohe Holi Festival nach Berlin. Alle wichtigen Infos.

Farbenfroh Holi Festival Of Colours Berlin - Das müssen Sie wissen

Berlin. Bei dem bunten Festival werfen Feierlustige zu einem stündlichen Countdown Farbpulver in die Luft. In der Zeit dazwischen sorgen Musik-Acts für die nötige Stimmung. Alles, was Sie zu Tickets, Anfahrt und Einlass wissen müssen:

Wann und wo findet das Holi Festival Of Colours Berlin statt?

Am Sonnabend, den 18. August treffen sich Farbfreudige und Feierwütige auf dem Zentralen Festplatz Berlin in Wedding. Das Holi Festival beginnt um 12 Uhr und dauert bis in den Abend hinein. Um 22 Uhr ist das Event dann beendet.

Gibt es noch Tickets für das Farb-Festival in Berlin?

Ja, es sind noch Karten für das Holi Festival Of Colours in Berlin erhältich. Ein Ticket können Sie ab 20 Euro erwerben, außerdem werden verschiedene Fan-Pakete mit Farbbeuteln und T-Shirt oder auch ein VIP-Paket angeboten.

Tickets für das Farb-Event können Sie auf der offiziellen Webseite der Veranstalter kaufen.

Was kann ich vom Holi Festival Berlin erwarten?

Das Holi Festival of Colours findet in diesem Jahr im Rahmen der "Electric Tour" statt. Für Stimmung auf dem Farb-Festival sorgen die Musik-Acts Schluck den Druck, Honka, 2Elements, Moestwanted, Jumpa, Mark Bale und Nolex.

Wie komme ich am besten zum Zentralen Festplatz Berlin?

Festival-Besucher, die gerne zum Zentralen Festplatz Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz (U7) können Sie mit den Buslinien X21, M21 und N21 bis zur Haltestelle Am Festplatz fahren. Außerdem bringen Sie die Buslinien X21, M21, N21 und 128 vom U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz (U6) zur Haltestelle Aristide-Briand-Brücke.

Für Autofahrer sind Parkplätze in der Nähe des Festivalgeländes vorhanden. Auch Fahrradfahrer können das Gelände bequem über den Radweg Berlin-Kopenhagen erreichen.

Zentraler Festplatz Berlin, Kurt-Schumacher-Damm 207, 13405 Berlin

Was muss ich beim Einlass auf das Festivalgelände beachten?

Auf dem Gelände des Holi Festivals sind keine eigenen Speisen und Getränke erlaubt. Auch eigenes Farbpulver ist nicht gestattet, vor Ort wird geprüftes Pulver verkauft.

Handykameras, einfache Digitalkameras und GoPros dürfen Sie mitbringen, für professionelle Spiegelreflexkameras muss vorab eine Genehmigung per E-Mail (foto@holifestival.com) eingeholt werden.

Außerdem wird beim Einlass der Personalausweis kontrolliert. Die Veranstaltung ist erst ab 16 Jahren.

( bm )