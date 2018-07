Statistiker: Erfolgreichste Spargelernte seit 1991

Potsdam. Die diesjährige Spargelernte in Brandenburg ist rein statistisch die erfolgreichste seit 1991 gewesen. Rund 22 200 Tonnen Spargel wurden geerntet, 2017 waren es rund 200 Tonnen weniger, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Der Hektarertrag sei um 2 Dezitonnen auf fast 59 Dezitonnen gestiegen. Zugleich verkleinerte sich die Anbaufläche um 2 Prozent auf knapp 3800 Hektar.

Die Spargelsaison endet jedes Jahr offiziell am Johannistag im Juni. Brandenburgische Spargelanbauer hatten trotz guter Erträge über schwache Gewinne in dieser Saison geklagt. Sie sprachen von einem Preisverfall und führten das auch auf das sonnige Wetter und zunehmende Wärme zurück. Die Ernte wuchs dabei demnach rasant.

( dpa )