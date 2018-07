Warum ein Berliner Autohändler gegen den Senat rebelliert

Berlin. Anderthalb Seiten Verzweiflung erreichten Anfang des Monats die Poststelle der Senatsverwaltung für Inneres an der Klosterstraße. „Der allein auf Personalmangel beruhende Bearbeitungsstau bei Kfz-Zulassungen in Berlin muss dringend behoben werden“, schrieb Thomas Koch, Chef des Marzahner Unternehmens Koch Automobile, an Innensenator Andreas Geisel (SPD). Wer als Privatperson Wochen oder gar Monate auf die Zulassung seines Fahrzeugs warten müsse, sei zu Recht genervt. Für die Autohändler bedeute diese Situation aber einen handfesten wirtschaftlichen Nachteil, so der Firmenchef.

Die Lage hat sich noch mal verschlechtert

Derzeit blieben zahlreiche Autohäuser auf Fahrzeugen sitzen, für die sie ohne Zulassung kein Geld von ihren Kunden bekommen würden. Verkaufte Fahrzeuge kommen nicht vom Hof, Aufträge müssten warten, und Geschäftsabläufe verzögerten sich spürbar, kritisierte Koch. Und weiter: „Das ist ärgerlich, auf Dauer unzumutbar und für Händler im schlimmsten Fall existenzbedrohend.“

Heute, gut einen Monat, nachdem Thomas Koch diese Zeilen schrieb, hat sich die Lage für die rund 420 Berliner Autohändler nochmal verschlechtert. Koch selbst schrieb Anfang Juli von zwölf bis 13 Tagen Wartezeit für Händler bei den Zulassungsstellen. Nach Angaben der Kfz-Innung sei inzwischen allerdings mit Bearbeitungszeiten von bis zu vier Wochen zu rechnen.

Koch Automobile zählt zu den größten Betrieben in Berlin und Brandenburg: Das Unternehmen aus Marzahn hat in der Region elf Autohäuser. Etwa 400 Mitarbeiter sind bei der Firma angestellt. Angesichts der derzeitigen Lage in den Berliner Zulassungsstellen schlägt Koch Automobile Alarm. Vertriebsvorstand Thomas Greitzke sagte der Berliner Morgenpost: „Die Situation ist dramatisch.“ Dabei laufen die Geschäfte für das Autohaus eigentlich gut: Etwa 200 Fahrzeuge, Gebraucht- und Neuwagen, liefert der Marzahner Betrieb jede Woche aus.

Wegen des Bearbeitungsstaus in den zwei Berliner Zulassungsstellen wird der Erfolg aber mehr und mehr zum Problem: In dem Zeitraum zwischen Zulassung und Verkauf an den Kunden muss Koch die Fahrzeuge zwischenfinanzieren. Das war noch vor einigen Jahren, als der Behördengang häufig innerhalb eines Tages erledigt war, kein Problem. Heute stellen die langen Wartezeiten das Unternehmen vor Herausforderungen.

Banken behalten als Sicherheit die Fahrzeugbriefe

Üblicherweise müssen Händler wie Koch die angelieferten Fahrzeuge zügig bezahlen. Für die nötige Liquidität sorgen die Firmen mit Bankkrediten. Die Geldhäuser behalten als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Soll ein Wagen zugelassen werden, lösen die Händler den Kredit ab und erhalten die Besitzurkunde. Früher wurden die Betriebe wegen der kürzeren Bearbeitungszeit innerhalb weniger Tage von ihren Kunden bezahlt. Heute vergehen mehrere Wochen. „Wir hatten zuletzt zeitweise Kredite zur Zwischenfinanzierung für Neuwagen in Höhe von fünf Millionen Euro in den Büchern stehen“, sagte Koch-Vertriebsvorstand Thomas Greitzke. Derzeit bürge sogar der Inhaber des Unternehmens, Thomas Koch, mit seinem Privatvermögen, um den Zeitraum zwischen Zulassung und Bezahlung durch den Kunden überbrücken zu können.

Betriebsinhaber Thomas Koch forderte in seinem Schreiben an Senator Geisel vor allem mehr Personal in den Zulassungsstellen. Eine Antwort hat der Betrieb bis heute nicht erhalten. „Wir antworten auf alle hier eingehenden Schreiben. Neben der Antwort werden selbstverständlich Anregungen und Ideen zur Weiterentwicklung organisatorischer Abläufe aufgenommen und diese werden geprüft“, teilte die Innensenatsverwaltung auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Ein Antwortschreiben werde das Autohaus Koch in Kürze erreichen, hieß es weiter.

Mit einer Lösung rechnet das Autohaus Koch indes nicht. „Es ist keine Änderung in Sicht“, kritisierte Thomas Greitzke. Das Autohaus Koch sei jetzt vereinzelt dazu übergegangen, Kfz-Anmeldungen in den umliegenden Brandenburger Landkreisen vorzunehmen. Dort sei die Zulassung innerhalb weniger Tage erledigt, so Greitzke.

Digitalisierung wird voran getrieben

„Die langen Wartezeiten bei der Terminvergabe und Bearbeitung sind nicht gut. Darum arbeiten wir mit Hochdruck an der Digitalisierung der Kfz-Zulassungsstellen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Berliner Morgenpost. Die Politikerin weiß, dass die langen Bearbeitungszeiten an den zwei Zulassungsstellen in Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg längst zu einem Problem für andere Branchen geworden sind. Die IHK berichtete zuletzt über Bus- und Transportunternehmen, die neue Fahrzeuge nicht schnell genug anmelden konnten.

Davon kann auch Ralf Klemann ein Lied singen. Der 55 Jahre alte selbstständige Metallbau-Unternehmer aus Charlottenburg braucht dringend ein neues Fahrzeug, auch um die klobigen Bauelemente zu den Einsatzorten transportieren zu können. Seinen neuen Wagen hatte Klemann bereits bei einem Autohaus ausgesucht. „Drei bis vier Wochen hat der Händler dann gesagt“, berichtete er.

Bis die Zulassungsstellen ihre Arbeit erledigt haben, setzt der Unternehmer weiter auf seinen alten Pkw. Doch der Wagen macht Ärger. Um seine Arbeit weiter erledigen zu können, denkt Klemann deswegen bereits über einen Mietwagen nach.

